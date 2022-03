L'increment de la llum suposarà 5 euros més per a les llars i 13, per a les que tenen calefacció elèctrica

Andorra la VellaEl preu de llum pujarà entre un 15 i un 20% a les llars i entre un 20 i un 25% per les empreses a partir d'aquest divendres. Ho han manifestat en roda de premsa la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el director general de FEDA, Albert Moles, qui han posat en relleu que des de la parapública han intentat buscar el mínim impacte pels ciutadans i més pels grans consumidors d'energia. A més, han recordat que el miler de persones que es beneficien de les tarifes bonificades no es veuran afectades per l'augment del preu. Calvó ha anunciat que les noves tarifes també afectaran els comuns, qui a partir de divendres hauran de pagar el 50% del cost de l'enllumenat públic.

(seguirà ampliació)