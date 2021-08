L'informe sobre els preus de referència pel lloguer d'habitatges estarà enllestit al setembre

Escaldes-EngordanyEl ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha avançat aquest dilluns que l'informe sobre els preus de referència dels pisos de lloguer estarà a punt a finals de setembre. Ho ha explicat arran de les preguntes que la premsa li ha fet aprofitant la seva presència en una intervenció de neteja del COEX a la carretera d'Engolasters. Filloy ha assegurat que, més que preus concrets segons l'edifici o el carrer, "s'estan treballant uns indicadors de preu, que seran públics, i que permetran que tothom tingui dades per poder analitzar el mercat del lloguer en el seu conjunt, tant en l'oferta com en la demanda, i veure quines solucions es poden aportar, allà on el mercat està més tensat".

L'informe, que segons Filloy està enllestit en un 90%, es presentarà primer davant la Taula nacional de l'Habitatge i s'espera poder fer públic a finals de setembre. "A més, també hi ha el Registre de Territori que s'està treballant des de Presidència, que ha de permetre dibuixar zones més tensades; la voluntat no és intervenir el mercat sinó saber quines polítiques d'habitatge cal aplicar segons la parròquia, segons la necessitat de la seva població", ha recalcat.

El ministre també ha fet referència a la intenció del Govern de descongelar els preus del lloguer per a aquells contractes que es van prorrogar de manera forçada el 2019. "A la darrera Taula d'Habitatge es va parlar d'aquesta possibilitat, que a més a més respon a una demanda d'una part del sector; no podem donar resposta a una liberalització completa del mercat del lloguer perquè entenem que encara presenta tensions, i el que hem d'anar fent és obrir a poc a poc, perquè les famílies no pateixin", ha afirmat. En aquest sentit, ha recordat que des del Govern s'estan fent tota una sèrie de mesures, "que donaran fruits a final de legislatura, com per exemple, la darrera llei de mesures urgents, que facilita la construcció de nou habitatge de lloguer". Filloy ha remarcat que són propostes que "necessiten dos o tres anys de maduració" i ha destacat la prova pilot que estan fent al centre d'Andorra la Vella. Preguntat sobre l'oposició constant de les associacions de propietaris i béns immobles, el ministre ha dit que "tothom defensa els seus interessos", però "com a ministre em toca trobar el just equilibri entre les necessitats de les dues parts, i la responsabilitat que tenim com a Govern és trobar una resposta, sobretot en una matèria tan delicada com és el lloguer, on no hi ha només una solució".

Per últim, i en referència a l'anunci del comú d'Escaldes-Engordany de construir pisos a preus assequibles amb una fórmula publicoprivada, Filloy ha assegurat que "és una bona solució, però caldrà establir un model que sigui homogeni, perquè no seria bo tenir un model elaborat per l'administració central i un altre per Escaldes i provocar desigualtats entre els qui volen accedir a aquest tipus d'habitatge, segons la parròquia".