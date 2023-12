L'IPC augmentarà un 4,9% en 2023

Andorra la VellaLes previsions macroeconòmiques pel període 2023-2028 fetes públiques aquest dilluns pel departament d'Estadística indiquen que aquest 2023 es tancarà amb un IPC del 4,9%, una xifra que es preveu que es redueixi de forma substancial de cara als propers anys, situant-se en el 2,8% el 2024, en el 2,3% el 2025 i en l'1,9% el 2026. Així mateix, i en relació amb els països de l'entorn, Estadística detalla que la inflació a Espanya i França en acabar aquest any se situarà en el 4%, mentre que en el conjunt de la UE la xifra serà del 3,3%.

Així mateix, quant al creixement del PIB a Andorra durant aquest mateix termini, es mostra com l'evolució de l'economia continuarà a l'alça amb una pujada del 7,7% del PIB nominal a finals d'aquest any i del 2,3% del PIB real. Per a l'any vinent es preveu un PIB nominal del 5,4% i un PIB real de l'1,8%. Aquest creixement es moderarà al llarg dels propers anys, tenint en compte que, per exemple, es preveu un PIB nominal del 3,2% el 2026 i un PIB real de l'1,5% durant aquest mateix termini.

D'altra banda, també s'indica que la massa salarial en acabar aquest any creixerà un 9,4%, mentre que el nombre d'assalariats ho farà en un 3,7%. De cara als anys vinents, també es preveu un creixement més moderat d'aquests indicadors tenint en compte que durant el 2024 es preveu un augment de la massa salarial del 5,4% i del 3,4% en el nombre d'assalariats, i durant el 2025 ambdues xifres baixes fins al 4,4% i el 2,5% respectivament.