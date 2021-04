L'IPC del març se situa al 0,8%

Andorra la VellaLa variació anual de l'Índex de Preus de Consum (IPC) del mes de març del 2021 és del +0,8%, segons publica aquest dijous el departament d'Estadística. Aquesta dada és resultat de les variacions observades en els grups de béns i serveis que componen l'IPC. Així, els principals grups que presenten una influència positiva en la taxa anual de l'IPC són el de transport, amb un augment de tres punts i dues dècimes, situant-se al +0,9% a causa d'un increment en els preus dels carburants i lubricants, i el grup de l'esbarjo i la cultura, amb un augment d'un punt i vuit dècimes, situant-se al -0,8% a conseqüència d'un augment en el preu dels jocs d'atzar.

Per contra, el principal grup amb una influència negativa en la variació anual del mes de març és el del vestit i calçat, amb un decreixement d'onze punts, situant-se al +0,2%, a causa d'una sortida de rebaixes més progressiva. Així mateix, el grup de l'IPC que ha mantingut la variació anual de preus durant el mes passat ha estat el de l'ensenyament, amb l'1,5%.

La inflació subjacent és la variació de l'IPC sense tenir en consideració els productes energètics i els productes frescos. Al març del 2021 la variació anual se situa al +0,5%, tres dècimes inferior a l'IPC registrat al mateix mes. Pel que fa a la resta dels grups especials, cal destacar el creixement en la variació anual dels productes petroliers, que passa del -6,2% el mes passat al +4,4%. En el cas dels productes frescos s'estabilitzen l'1,3% positiu.

Comparació de l'IPC amb els països veïns i la UE

La variació anual de l'IPC d'Espanya del març se situa a l'1,3%. Aquest augment en la variació anual és a conseqüència d'un creixement en la variació anual de cinc punts del grup de transport, i de cinc punts i cinc dècimes del grup d'habitatge. Per altra banda, el decreixement en la variació anual d'un punt i mig correspon al grup de comunicacions, amb el -4,9% pel decreixement dels serveis de telefonia i fax; i al grup d'alimentació i begudes no alcohòliques, amb l'1,4% per un decreixement del preu del peix fresc.

D'altra banda, la variació anual de l'IPC de França durant aquest termini se situa a l'1,1%. Aquest creixement en la variació anual respecte del mes passat és a conseqüència d'un augment de més de sis punts en la variació anual del grup d'energia; per una acceleració de tres dècimes en el grup de serveis; per un increment d'una dècima del grup d'alimentació i, per últim, un augment de dues dècimes del grup de productes manufacturats.

A nivell de la Unió Europea, l'evolució dels preus de l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCH) se situa a l'1,3% al març del 2021 (febrer 2021 +0,9%).