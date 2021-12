L'IPC al novembre se situa al 3,2%: a l'alça els productes frescos i els petroliers

Andorra la VellaL'IPC del mes de novembre se situa al 3,2%, un percentatge que mostra que els preus han incrementat un 0,4% respecte al mes anterior. Així es desprèn de la nota que ha publicat aquest dijous el departament d'Estadística, en la qual s'indica que l'índex de preus de consum mostra dos comportaments diferenciats. Respecte a la inflació subjacent, aquest ha augmentat en un 1,1% amb relació el novembre del 2020.

Per una banda, els preus dels productes frescos i els petroliers que tenen tendència a l'alça per la qual s'explica el nivell de l'índex. En el cas dels productes frescos, passen del 2,3% el mes passat al 3,8%, i els petroliers ascendeixen del 31,4% al 36,5%., el que suposa un augment de l'1,5% i del 6,1%, respectivament. D'altra banda, la resta de productes mantenen una progressió més mesurada, motiu pel qual hi ha aquesta diferència entre l'índex general i la inflació subjacent.

Cal recordar que l'IPC ha anat incrementant des del passat mes d'abril, causat, en gran manera, pel creixement del preu dels productes petroliers. Des del departament destaquen que l'augment és generalitzat a tots els països, com passa en el grup d'alimentació, tot i que en menor mesura que en el grup productes petroliers, sobresurten certes divergències. Així doncs, remarquen el comportament divergent entre Espanya i la resta de països, essencialment motivada per l'increment dels preus de l'electricitat, que, en el cas d'Andorra, presenta una variació nul·la.

Tot i que encara no s'ha publicat la nota detallada de l'evolució de l'IPC als països veïns, l'índex e preus de consum avançat d'Espanya al mes de novembre es troba al 5,6% i el de França al 2,8%.