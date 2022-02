L’obra clama per la manca d’un material que fa endarrerir els projectes

Andorra la VellaLes grues de la construcció en moviment tornen a formar part de l’skyline andorrà. De fet, mai hi han deixat d’estar, tot i que durant els mesos durs de la pandèmia l’activitat es va reduir. Però fa uns mesos que des de la frontera espanyola i fins a la francesa s’entreveuen promocions d’obra nova i de grans reformes arreu del territori. Increment de la feina però amb els problemes que es venen arrossegant. Des de la patronal dels contractistes posen l’accent en dos maldecaps: falten treballadors i hi ha un material que escasseja.

“El volum de feina és important i és necessària la mà d’obra, ens en falta, i com que no n’hi ha s’han de rebutjar alguns projectes”, explica la gerent de l’Associació de Contractistes d’Obra d’Andorra (ACODA), Mònica Dalmau, qui afegeix que, per contra, “ja no hi ha tanta problemàtica”, com hi va haver durant la pandèmia, per l’encariment de materials i pel retard dels proveïdors. “Ara hi ha més estucatge i els períodes de lliurament s'han escurçat però tot i així amb algun material trobem problemes”.

L'any passat, tot allò relacionat amb la construcció -des dels costos associats a l’activitat i fins el preu de venda- va patir un increment exponencial per la manca d’algunes matèries i el seu conseqüent encariment: coure, alumini, fusta i aïllaments. Durant aquest inici d’any, aquesta escalada de preus s’ha aturat però la volatilitat del mercat fa que sigui impossible augurar si es mantindran o no. “Tot allò que tenim contractat i que veiem que s’encareix intentem que es puguin arribar a revisar els preus. I en futures contractacions, se'ns fa difícil poder assumir un compromís. Són tarifes que es poden aguantar un període de temps determinat, però aquesta problemàtica és una cadena. Costa molt tancar un preu i arribar a tancar un pressupost. Estem treballant en unes condicions que no són gens favorables”, explica Dalmau.

Personal, preus i escassedat, sobretot, d’un material. “L'any passat vam viure una situació que va arribar a un punt difícil, i no s'ha resolt. Puntualment hi ha materials que costa molt que arribin, fa falta micro-pilotatge”, explica la gerent d’ACODA. El micro-pilotatge s’utilitza en les cimentacions d’edificis, per fer les excavacions i sosteniment dels terrenys. Justament, la manca d’aquest material necessari en les fases inicials de les obres dificulta el compliment dels terminis dels projectes. “És un material sensible que afecta la resta de l’obra, per això sovint no podem assegurar els terminis de finalització”, diu Dalmau.

Indicadors prepandèmics

El gener es va tancar amb 432 persones inscrites al Servei d'Ocupació d'Andorra (SOA), una xifra lleugerament per sobre de la registrada el desembre del 2021 (428), però similar a la del gener del 2020, quan encara no s'havia produït l'esclat de la pandèmia i hi havia 427 inscrits. Aquesta tendència també s’entreveu en altres indicadors lligats a la recuperació de l’activitat i de l’economia. El nombre de llocs de treball oferts, a tancament de gener va ser de 1.982, 22 més que durant el desembre i 50 menys respecte del novembre passat. El gener s'ha tancat amb un valor de béns importats de 117 milions, una xifra que supera en un 67% la registrada durant el mateix termini del 2021 (amb molt impacte de la pandèmia) i un 5,4% més elevada que durant el gener de 2020.