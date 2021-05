L'OCDE defensa l'impost de successions, inexistent a Andorra, per evitar “acumulacions de riquesa” i “desigualtat”

Andorra la VellaL'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), organisme que agrupa les principals economies desenvolupades del món, defensa, en un estudi publicat aquest dimarts, els gravàmens sobre herències i donacions, especialment per a les persones amb més diners. "Les dinàmiques d'acumulació de riquesa i les transferències de riquesa acostumen a exacerbar la desigualtat futura", justifica el document. L'informe admet que hi ha "planificació i migracions entre els més rics" per intentar reduir la càrrega impositiva en cas de rebre una herència, però alhora assegura que "aquests comportaments es podrien evitar sobretot amb un millor disseny" de l'impost.

"Hi ha bones raons per fer un ús més ampli de la imposició ben dissenyada sobre herències i donatius", conclou l'estudi. En concret, precisa que els arguments poden guanyar encara més pes en indrets on "la imposició efectiva sobre les rendes personals del capital o sobre la riquesa tendeixen a ser baixes". A més, destaca que l'impost de successions té pocs efectes sobre l'estalvi de les famílies, també de les grans fortunes, i presenten avantatges a nivell administratiu, ja que són més simples de pagar i cobrar.

En aquest sentit, destaca que tant la riquesa de les famílies com les herències privades han augmentat en els últims anys gràcies a "augments en el preu dels actius", com per exemple l'increment de l'habitatge o les pujades de les borses, i a un nivell d'estalvi més elevat. Així mateix, també s'espera que continuï augmentant el total d'herències a escala global i la quantitat del que s'hereta per una qüestió demogràfica: que la generació del 'baby boom' a l'Europa Occidental i a l'Amèrica del Nord (els nascuts entre el 1945 i el 1960, aproximadament) està arribant o en part ja supera la jubilació.

En aquest sentit, el context actual presenta el risc que s'aprofundeixi la desigualtat ja existent entre les generacions més grans, propietàries d'actius que pugen de valor, i les més joves, que acumulen feines més precàries i no poden invertir en habitatge o en productes financers com fons de pensions o d'inversió. "Com a resultat d'esperances de vida més llargues, s'espera que pugi l'edat a la qual la gent heretarà i la concentració de riquesa, que és alta, entre els estrats més vells", avança l'informe. I afegeix que hi ha el "risc" que l'actual política dels bancs centrals, consistent a inundar el sistema financer amb liquiditat per fer fluir el crèdit, pugui "contribuir potencialment a la formació de bombolles que podrien augmentar encara més la desigualtat i ampliar la diferència entre les generacions més velles amb actius en propietat i les més joves, que troben obstacles a la propietat i preus de l'habitatge cada vegada més alts".

A Andorra no hi ha un impost al patrimoni, així com tampoc existeixen els impostos sobre successions ni donacions.