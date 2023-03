L'Oficina d'Atenció Comercial d'Andorra la Vella va atendre l'any passat més de 350 consultes

Andorra la VellaL'Oficina d'Atenció Comercial d'Andorra la Vella (OAC) va atendre l'any passat més de 350 consultes (concretament 364). Les més freqüents tenen a veure amb la coordinació i comunicació d'esdeveniments, que sumen 153. L'associacionisme també genera força sol·licituds del teixit empresarial a l'oficina, i en aquest sentit, segons les dades facilitades, van ser 126 les peticions relacionades amb aquesta temàtica. Altres 25 demandes van tenir a veure amb les terrasses del centre històric; deu amb les de Riberaygua i altres 50 eren temes relacionats amb la via pública.

Des del comú de la capital posen en relleu que en ser una oficina a peu de carrer les peticions d'informació són molt freqüents. Així, assenyalen que gairebé "diàriament els comerciants o membres de les associacions s'apropen per resoldre dubtes dels seus associats o comentar diferents idees al voltant de la dinamització". Igualment, els comerciants que no es troben associats o nous empresaris que "enceten una aventura comercial, es dirigeixen a l'oficina per fer diferents consultes".

Un 28% dels comerciants atesos són del centre històric, un 30% de Riberaygua i Travesseres i un 25% de l'eix central. Un 10% provenien de Santa Coloma i l'avinguda d'Enclar; un 4% de Fener Bulevard i un 3% de Prat de la Creu.

Paral·lelament a l'atenció presencial a l'oficina, el tècnic que hi treballa duu a terme diferents recorreguts per visitar els comerciants "per conèixer les seves inquietuds i estar informats de com evolucionen els seus comerços davant diferents accions de dinamització promogudes pel comú, el Govern o simplement en dates assenyalades d'increment d'afluència turística".

L'OAC duu a terme una feina molt intensa amb les associacions per assessorar-les i ajudar-les en la seva professionalització, donant suport en la gestió a les seves secretaries tècniques. Se les ajuda, també, per al foment de l'associacionisme, fent una recerca de representants de totes les activitats comercials perquè tinguin presència a les associacions i també assessorant-les en la digitalització. A més, es fa una incidència especial en la dinamització, a través del suport tècnic i econòmic a les accions de dinamització que organitzen les associacions, com per exemple per impulsar cites com el 'Menja't Riberaygua i Travesseres', 'Atrapa l'ou de Pasqua a Riberaygua' o el 'Tast Músic'. També es treballa per la generació de sinergies amb diferents sectors comercials i entre associacions. En aquest sentit, incideixen en recordar que un dels objectius és "afavorir la interrelació entre comerciants i diferents estaments públics i privats, per fomentar sinergies comercials donant suport a les iniciatives públiques i privades que puguin suposar un increment del flux comercial", com ara el Mercat de la Vall, l''Andorra la Vella en flor' o el concurs d'aparadors de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis.

El cònsol menor i conseller de Cultura i de Promoció Turística i Comercial, Miquel Canturri, posa en relleu que les dades demostren que va ser "una bona iniciativa" posar en marxa aquesta oficina (al juny del 2021), ja que els empresaris "de tot Andorra la Vella van a fer-hi consultes i això és bo" perquè es crea una interlocució directa i els comerciants, hotelers i restauradors "se senten acompanyats". "Buscàvem una mica que el comerciant s'ho fes seu" i que, així, hi hagi una implicació en totes les accions que es poden impulsar des del sector públic. D'aquesta manera, creu que el fet que se "sentin a gust" fa que s'impliquin "molt més" en les diferents iniciatives i a la inversa, que propostes que ells fan rebin el suport de l'administració. "S'ha generat una confiança mútua" i això ha fet que hi hagi una feina positiva que ha ajudat a la "dinamització" del sector comercial, defensa Canturri. El cònsol menor posa com a exemple de la col·laboració publicoprivada les reunions que es fan com les emmarcades en el pla estratègic del centre històric i que serveixen per planificar les diferents accions de dinamització. "És bo escoltar-los, ja que sempre surt alguna idea nova", conclou.