L'UHA tanca les festes amb una ocupació mitjana per sota de les previsions

Andorra la VellaLa Unió Hotelera d'Andorra (UHA) ha tancat les festes de Nadal i Reis (del 24 de desembre al 9 de gener) amb una ocupació mitjana del 79,62%, una xifra que se situa lleugerament per sota de les previsions que l'entitat havia fet inicialment (83%).

Segons detalla en un comunicat el director de l'UHA, Jordi Pujol, algunes reserves van caure a última hora durant els primers dies de Nadal, la qual cosa ha provocat una baixada de la xifra global. Tot i això, tant la setmana de Cap d'Any com la de Reis "han sigut força correctes, més o menys com preveiem". Així doncs, des de l'entitat el balanç global de les festes "és correcte", malgrat que "un pèl per sota del que podíem preveure en un primer moment, però en xifres similars anteriors a la pandèmia".

En concret, durant els dies 24, 25 i 26 de desembre els hotels van registrar xifres d'ocupació del 65,89%; del 27 al 10 de gener de fins al 89,31%, i del 2 al 9 de gener del 83,66%.

Tanmateix, durant la darrera setmana (del 3 al gener de gener) l'ocupació mitjana als hotels ha estat del 88,19% entre setmana i del 86,9% al llarg del cap de setmana.