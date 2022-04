Lagarde admet més riscos econòmics per culpa de la inflació

Brussel·lesEl Banc Central Europeu (BCE) no canvia el rumb, però la inflació bat rècords històrics i la preocupació pels riscos i conseqüències que té i tindrà en l'economia també augmenten dins la seu de la institució a Frankfurt (Alemanya). En la reunió del consell de govern del BCE d'aquest dijous, no hi ha hagut grans canvis: el programa de compres de deute conclourà el tercer trimestre d'aquest any i els tipus d'interès, que estan en mínims històrics del 0% des del 2016, no es tocaran fins aleshores. Però en les paraules de la presidenta de la institució, Christine Lagarde, s'hi detecta més preocupació i més decisió per començar a actuar. Per això, s'ha fixat més taxativament que la compra de deute s'acabarà el tercer trimestre, cosa que acosta la data per decidir sobre els tipus d'interès.

"Ens mantenim en la seqüència que ens havíem marcat: completar primer les compres de deute i un temps després decidirem sobre l'augment de tipus d'interès i altres augments subsegüents", ha dit Lagarde. Els tipus d'interès, doncs, es mantindran així fins "un temps després" que acabi el programa de compra de deute (APP), fet previst per al tercer trimestre de l'any. La subtil novetat aquí és que es confirma "més específicament", en paraules de Lagarde, que l'APP conclourà el tercer trimestre, perquè després d'analitzar les últimes dades macroeconòmique, el BCE considera "reforçades" les seves intencions per fer-ho així.

Ara bé, el BCE sempre es reserva marge. "Un temps després", tal com ha dit Lagarde, és una expressió volgudament ambigua que pot voler dir des de "setmanes" fins a "mesos" després del tercer trimestre. ¿I quan acaba el tercer trimestre? Doncs en qualsevol dels tres mesos que el BCE consideri pertinent, segon ha remarcat també l'exministra francesa. És a dir, com a mínim, fins a finals de juny el BCE no pensa tocar els tipus, però si serà al juliol o al setembre encara no està clar. I no és fins aleshores que el BCE preveu que la inflació comenci a acostar-se al seu objectiu, al voltant del 2%. "La inflació es mantindrà alta els pròxims mesos", diu el comunicat de l'organisme amb seu a Frankfurt (Alemanya). Ara mateix, però, està molt disparada a tota l'eurozona, un 7,5% segons les últimes dades d'Eurostat, principalment a causa dels preus de l'energia, a l'alça per la guerra a Ucraïna.

Tota aquesta ambigüitat estudiada demostra la voluntat de flexibilitat de la institució per poder maniobrar en un escenari de màxima volatilitat: "En les actuals condicions d'alta incertesa, el consell de govern mantindrà l'opcionalitat, la gradualitat i la flexibilitat en la gestió de la política monetària. Prendrà totes les mesures necessàries per complir el mandat del BCE de perseguir l'estabilitat de preus i de contribuir a salvaguardar l'estabilitat financera", diu el comunicat de la institució.

La guerra és, doncs, la màxima preocupació del BCE i de les principals institucions europees, que ja fa setmanes que assumeixen que el conflicte ha malmès el camí de creixement econòmic que començava a consolidar-se després de la pandèmia del coronavirus. El mateix BCE admet que "el desenvolupament de l'economia dependrà fonamentalment de com evolucioni el conflicte, de l'impacte de les sancions actuals i de possibles mesures posteriors". Lagarde ha pronosticat que el creixement de l'eurozona serà "dèbil" aquest any justament per aquest motiu.