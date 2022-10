Laureano Turienzo: "Dir que la botiga física desapareixerà és com dir que els núvols desapareixeran del cel"

Prop de 300 persones s'han aplegat al llarg del matí al Centre de Congressos d'Andorra la Vella per escoltar les ponències de figures destacades en el món del retail, gastronomia i àmbit tecnològic que han estat convides per Grup Pyrénées Andorra per celebrar el seu 75è aniversari. Tots ells han projectat una "Mirada al futur" fent un seguit de reflexions a tenir en compte davant l'escenari canviant en què ens trobem avui dia.

Els professionals del sector retail poden estar tranquils i més escoltant les declaracions del president de l'Associació Espanyola del Retail, Laureano Turienzo. El mateix ha defensat fermament l'existència i la continuïtat de les botigues físiques davant les afirmacions persistents que aquests espais deixaran d'existir per l'auge del comerç en línia. Segons Turienzo, això no passarà, ja que "les persones necessiten realitzar l'acció d'anar a comprar, perquè és un acte social i això s'ha vist en el moment postpandèmia en què la gent ha tornat a la botiga física". Sí que una de les tendències de futur immediat en el sector retail passa per la venda híbrida, és a dir, el client consulta el producte on-line, el visita i el palpa en la botiga física, torna al món on-line per comprar-lo per després desplaçar-se, altra vegada, a la botiga de carrer per recollir-lo. La conseqüència de tot plegat, afirma Turienzo, és que "el comerç electrònic ha fet millors als professionals del sector retail". Altres tendències de futur a tenir en compte, com ha ressaltat l'expert en retail, passen per la recerca de marques ètiques, desenvolupar serveis per a segments de població, com ara, la gent gran o joves que visquin sols, i tenir en compte que a causa del creixement poblacional, el client preferirà realitzar un consum de proximitat per evitar col·lapses.

També la xef catalana, Carme Ruscalleda, ha fet referència al consum, tot i que en un altre sentit. Ruscalleda ha apuntat que s'ha de consumir producte fresc, de proximitat i aprofitar-nos de tot allò que tenim al nostre abast, com ara, el producte de qualitat. L'exigència també és una de les premisses de la xef que ha assenyalat que cal tenir "clients exigents perquè ens farà ser exigents amb nosaltres mateixos". Alhora, la cuinera amb més estrelles Michelin ha ressaltat la "importància d'innovar i crear i si fent això fracassem, ben segur que aprendrem; i si encertem, guanyarem. Però hem de crear". Una màxima en què també està d'acord el CEO d'Enzyme Advising Group, Àlvaro Ortín, que ha afegit que "dins l'empresa cal cometre errors i no hem de deixar de pensar de manera creativa". D'aquí que Ortín recomani el següent: "Les empreses han de facilitar que els més joves puguin aportar idees dins l'organització".