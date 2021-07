Licitada la redacció del projecte de l'edifici d'habitatges a preu assequible a la Borda Nova

Andorra la VellaEl Govern fa un pas més per a la construcció de 44 habitatges a preu assequible a la parcel·la de la Borda Nova cedida pel comú d'Andorra la Vella. D'aquesta manera, aquest mateix dimecres ha decidit licitar el concurs per a la selecció d'un arquitecte per a la redacció del projecte i direcció d'obra d'aquest immoble. Tal com ha posat en relleu el ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, d'aquesta manera es fa "un primer pas" per poder tenir "com més aviat millor" aquest edifici i, d'aquesta manera, aportar "un petit granet de sorra" a la problemàtica de l'habitatge. Els professionals tindran fins al 24 d'agost per presentar les seves ofertes.

Jover ha recordat que malgrat la gestió d'aquests habitatges dependrà del fons publicoprivat que es deriva de la llei de l'institut nacional de l'habitatge s'ha volgut "accelerar el procés" i anar fent passos mentre es fan els reglaments que desenvolupen el text legal.

Des del ministeri de Territori i Habitatge es destaquen els dos models d'habitatge amb els quals es treballa per facilitar l'accés al lloguer. Així, el primer model en el qual treballa el Govern és el d'edificacions a preu assequible, entès com a habitatges destinats a lloguer amb un preu inferior al de mercat. La finalitat d'aquest model és facilitar l'accés a l'habitatge a persones i famílies amb una capacitat econòmica limitada, però superior al llindar econòmic de cohesió social. Un exemple d'aquesta línia de treball és l'edificació que es vol tirar endavant amb la licitació d'aquest concurs.

Alhora, per donar resposta de manera integral a la problemàtica de l'habitatge de lloguer, el Govern també treballa en el model d'edificacions de protecció pública entès com a bloc de pisos construïts sobre terreny de titularitat pública o privada i que està únicament destinat al lloguer per a persones amb necessitats socials. L'exemple d'aquest model és l'edifici de 22 habitatges d'ús social impulsat pel Govern i que s'està construint al carrer Ciutat de Valls d'Andorra la Vella.

D'altra banda, el consell de ministres ha aprovat també l'adjudicació del concurs nacional per a la selecció d'un professional per a la redacció del projecte i direcció de les obres de millora de l'eficiència energètica i generació fotovoltaica al pavelló poliesportiu. S'ha seleccionat l'oferta de l'equip Lluís Ginjaume & Gerard Veciana (Altura, SL) per un import total de 265.200 euros, del qual 159.120 euros corresponen a redacció de projecte i 106.080 euros a la direcció d'obra. Tal com ha manifestat Jover els treballs han d'estar enllestits en dotze setmanes i el projecte "crearà sinergies" amb el de la xarxa de calor de FEDA, ja que tots dos serviran per "rebaixar costos de la calefacció".

A l'últim, s'ha decidit declarar la modalitat d'urgència dels treballs ja iniciats arran del vendaval que va patir el país durant la nit de diumenge. Els treballs forestals contractats permeten restablir la seguretat a la xarxa de carreteres generals i secundàries. Així, s'ha dut a terme una inspecció exhaustiva de la xarxa de carreteres, per detectar els arbres en risc de caure sobre la calçada. També s'han apartat els arbres caiguts, amb mitjans del COEX i a través del suport de maquinària específica. Així mateix, els treballs també han buscat fer més segurs els espais propers a la carretera fent caure els arbres afectats pel fort vent.