Limitació de la concessió de llicències de noves construccions

Andorra la VellaEl Govern limitarà la concessió de llicències d'edificació durant un any per donar temps als comuns per dur a terme un estudi de capacitat màxima de cada parròquia, tenint en compte els recursos i les infraestructures existents i previstos. Ho ha manifestat el cap de Govern Xavier Espot, durant la seva intervenció en el marc del Debat d'Orientació Política, en el qual ha anunciat que l'executiu entrarà aquesta tarda un projecte de llei, per la via de l'extrema urgència, per aprovar unes directrius d'ordinació que permetin fixar el marc de referència de les polítiques urbanístiques comunals.

Espot ha indicat que durant el període de temps que els comuns estiguin duent a terme l'estudi, les llicències de construcció quedaran condicionades a l'obtenció d'un informe favorable per part dels ministeris d'Urbanisme i Medi Ambient. Tanmateix, ha afirmat que quedaran exclosos d'aquesta norma els edificis per a habitatges unifamiliars i per immobles destinats al lloguer, amb la voluntat d'incentivar a aquesta mena de construccions per donar resposta a un dels principals problemes del país, l'accés a l'habitatge.

El cap de Govern ha justificat la mesura recordant que si es tenen en compte els plans parcials actualment autoritzats pels comuns, el parc d'habitatges del país es podria incrementar en 40.000 persones més i, afegint el sòl urbà consolidat, la xifra podria arribar fins a gairebé un milió de residents, un volum que els serveis del país no podrien assumir totalment i que, definitivament, produirien tensions en molts sectors. Així doncs, ha exemplificat que l'hospital només podria donar servei a un 10% de la població, la xarxa viària un 9% i la xarxa elèctrica només podria assumir un 20% de l'increment del consum.