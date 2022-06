La línia entre Andorra i Madrid arriba als 100 vols

Andorra la VellaLa connexió aèria entre Andorra i Madrid compleix aquest cap de setmana 100 trajectes després de gairebé sis mesos en funcionament. Des de desembre del 2021, quan va tenir lloc l'enlairament inaugural, els vols han tingut una regularitat del 100% i una puntualitat que s'enfila al 94,6%.

Aquestes són algunes de les dades que el director comercial d'Air Nostrum, Juan Corral, exposarà aquest dijous en la seva intervenció al 20è Fòrum de l'EFA, un esdeveniment que enguany debat al voltant d'Europa, les comunicacions i l'emprenedoria. "La nostra intenció és parlar sobre com ha anat l'operativa de vols i donar unes pinzellades sobre el futur atenent a les bones xifres que ens estan deixant aquests primers mesos d'activitat", ha explicat.

En declaracions a l'ANA, Corral ha assegurat que les dades d'ocupació dels vols entre Andorra i Madrid estan superant les expectatives, ja que no només han sigut bones durant la temporada d'esquí, sinó que s'han anat mantenint en alts nivells al llarg dels mesos següents. De fet, ha manifestat que l'operativa actual preveu més de 200 vols a l'any entre Madrid i l'aeroport Andorra-La Seu d'Urgell i, a més, "estem oberts a continuar treballant per a millorar les connexions de l'aeroport que dona servei al Principat".

En relació amb els desviaments dels avions en direcció a l'aeroport de Lleida-Alguaire a conseqüència de les altes temperatures, el director comercial d'Air Nostrum ha posat en relleu que "som els primers a qui no ens agrada haver de desviar l'operativa" i, malgrat que la voluntat és que aquesta situació no torni a reproduir-se, "en aviació no es pot ser tan taxatiu com per dir que no tornarem a volar a Lleida". Tot i això, ha volgut deixar clar que "Air Nostrum ha destinat, destina i destinarà els màxims esforços per a evitar aquesta mena de situacions".

Finalment, ha afirmat que a mesura que l'aeroport d'Andorra-La Seu vagi millorant les seves prestacions, "pensem que podrà anar creixent" buscant, a banda de Madrid, connexions directes amb altres destinacions europees. Amb tot, ha recordat que la connexió actual amb la capital espanyola representa "estar connectat amb gairebé tot el planeta, ja que des de Barajas Ibèria vola a 50 països diferents".