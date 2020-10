La liquidació total del Punt de Trobada traspassa fronteres

L’imminent tancament del Punt de Trobada ha traspassat fronteres. La notícia ha estat recollida per alguns mitjans de comunicació catalans, com RAC1 o Segre. Tots expliquen que l’emblemàtic centre proper a la frontera del riu Runer abaixarà la persiana el proper 25 de novembre i que el seu lloc l’ocuparà un renovat espai comercial de la ma del grup Pyrénées.

L’actual Punt de Trobada ha iniciat una campanya publicitària en premsa i ràdio on s’informa del tancament -5 dies abans del termini fixat per la Batllia- i es destaca que s’ha iniciat la liquidació total “amb preus increïbles”. En la mateixa campanya s’informa a majoristes que poden gaudir de preus especials.

Cal recordar que un dels arguments esgrimits per l’actual operador del centre per endarrerir el desallotjament de l’edifici és el gran estoc del que encara es disposa. En aquest sentit, en la publicitat en qüestió es posa èmfasi en la possibilitat d’adquirir mercaderia al major, de la mateixa manera que també es posaran a la venda elements de l’establiment com prestatgeries i altres equipaments.

Almenys dos camions transporten cada dia nombrosa mercaderia entre dos grans dipòsits situats a Aixovall i a la Comella fins al Punt de Trobada. La finalitat és donar sortida a desenes de contenidors amb roba i parament per la llar, peluixos, maletes i tota mena de productes ‘made in China’ abans d’abaixar la persiana definitivament.

Un nou centre comercial amb 500 llocs de treball

Tot i que fins a la data no ha transcendit gaire informació de com serà el nou Punt de Trobada, se sap que en una de les plantes s’hi ubicarà un gran Carrefour. En la resta de l’edifici hi haurà zones comercials amb botigues i establiments de serveis, i un gran magatzem per a la logística del grup Pyrénées.

Precisament el grup Pyrénées treballa en un projecte que preveu la creació de 500 llocs de treball. En aquest sentit, fonts properes a l’empresa han explicat que tots els empleats del Punt de Trobada tindran la seva oportunitat un cop acabin la seva relació laboral. Actualment el Punt dona feina a unes 350 persones. Arran de la confirmació per part de la Batllia que el 30 de novembre s’haurà de desallotjar l’edifici, el nombre de treballadors que s’ha posat en contacte amb Pyrénées s’ha incrementat i ja en són més de 140 els que han presentat el seu currículum al nou operador.