Els locals d'oci nocturn volen oferir servei d'snack, bar o restaurant

Andorra la VellaEl Govern analitzarà la petició de flexibilització per a la reconversió dels locals d’oci nocturn, una demanda que el sector ha posat sobre la taula en la reunió que han mantingut aquest dimecres a la tarda, juntament amb els representants de bars i restaurants, amb el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. Tal com ha explicat Gallardo, la petició seria que hi hagi una facilitat perquè aquests locals d’oci nocturn, que porten tancats des de l’inici de la pandèmia, puguin oferir servei d'snack, bar o restaurant. Segons el ministre se’ls ha respost que es mirarà a veure quin mecanisme es pot impulsar per facilitar aquest canvi tenint en compte que hi ha diferents ministeris implicats, com ara Salut o Medi Ambient. “Mirarem a veure si es pot fer aquest procediment exprés”, ha destacat Gallardo, que ha reconegut que es tracta d’un sector amb una situació molt excepcional.

D’altra banda, i tal com ha explicat el ministre al termini d’aquesta trobada, els representants dels dos sectors han posat sobre la taula les seves demandes, la qual cosa ha servit perquè l’executiu les hagi pogut conèixer “de més a prop”. Els bars i cafeteries han demanat poder obrir una hora més al vespre, fins a les nou i la resposta de l’executiu ha estat que es valorarà amb el comitè tècnic, però tal com han destacat tant Gallardo com el ministre de Salut qualsevol canvi es farà en funció de l’evolució sanitària. El ministre d’Economia ha reiterat la intenció de l’executiu “d’ajudar i no penalitzar”.

Durant la trobada també s’ha abordat la qüestió de les ajudes als locals i des de l’executiu s’ha mirat de respondre a alguns dubtes que han plantejat. Des de l'executiu destaquen que la voluntat és "reforçar encara més el diàleg i el contacte directe que s’ha mantingut fins ara entre els representants governamentals i el teixit econòmic del país".