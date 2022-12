La Margineda podria acollir un macrocentre comercial amb marques de referència

Andorra la VellaLa zona de la Margineda podria acollir un nou macrocentre comercial que inclouria un supermercat i altres franquícies que complementarien l’oferta. Es tracta d’un projecte que es troba en l’estadi inicial i que tindria, segons les fonts consultades, com a principal punt diferenciador que disposaria de marques de referència que actualment no s’estan oferint a Andorra. Els dos noms que han transcendit inicialment són Mediamarkt i Decathlon.

Les fonts consultades han destacat que la voluntat és poder donar un valor afegit al centre comercial amb una proposta diferent de tot el que ara es pot trobar a Andorra. En aquest sentit, Mediamarkt aportaria una franquícia de productes electrònics, entre altres, que seria única en aquesta especialitat al Principat. Pel que fa a Decathlon, la història de la marca amb Andorra fa més d’una dècada que dura. Els francesos han estat a punt múltiples vegades d’instal·lar-se al Principat, però per diferents motius els acords no han arribat mai a bon port. En aquest cas, existeix ja una sèrie de cadenes a Andorra del mateix sector, però Decathlon es caracteritza per oferir una oferta ‘low cost’ que és la més coneguda en el món del material esportiu a nivell internacional.

El projecte de macrocentre comercial es troba en els terrenys que Casa Molines té en la zona de la Margineda. Les fonts han comentat que a hores d’ara no s’ha establert exactament quina seria la ubicació i l’extensió que comportaria. L’únic que ha transcendit és que el terreny que en principi estaria destinat seria el que s’estava utilitzant per a entrenaments esportius de pilots de trial, però aquesta informació no ha estat confirmada.