Marsol, oberta a implantar una Agència Tributària única

Andorra la VellaLa cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, s'ha mostrat avui oberta a la proposta de centralitzar la gestió fiscal cap a una Agència Tributària única, una opció que el cap de Govern, Xavier Espot, va posar sobre la taula aquest dilluns durant el berenar de Nadal amb la premsa. En aquest sentit, Marsol ha recordat que la iniciativa ja es va plantejar fa uns anys i que el comú ja s'hi havia manifestat a favor. "Hem de tenir clar que no representi cap pèrdua pels comuns. Però penso que pot ser un benefici per tots" ha apuntat la cònsol major mentre assegurava que, des del comú, la gestió de la qüestió tributària s'està duent a terme de manera molt eficient. "No tenim pràcticament deutors. Per tant, crec que en l'àmbit nacional també es pot fer una cosa que funcioni, que abarateixi costos i que sigui més eficient per tots" ha afegit.

Marsol ha fet aquestes afirmacions en el marc de la penjada de caixes de niu de l'escola francesa de Santa Coloma que ha tingut lloc aquest dimarts matí al Parc dels Artells. La proposta va néixer del Consell d'Infants.