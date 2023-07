Martí Alay capitanejarà la nova Unitat de Sostenibilitat de Creand Crèdit Andorrà

Andorra la VellaCreand Crèdit Andorrà incorpora a l'estructura organitzativa del banc la nova Unitat de Sostenibilitat, en dependència directa del conseller delegat. La nova unitat té com a funció principal definir l'agenda estratègica en sostenibilitat i impulsar des del màxim nivell executiu i de manera transversal la incorporació dels aspectes ASG (ambientals, socials i de bon govern) a l'entitat. Creand Crèdit Andorrà reafirma així el seu compromís amb la sostenibilitat, en especial en la lluita contra el canvi climàtic.

La nova unitat es responsabilitzarà d'integrar la sostenibilitat en l'estratègia corporativa, la gestió dels riscos i les decisions d'inversió, entre altres àmbits relacionats amb l'oferta de productes i serveis. Coordinarà les diferents iniciatives que es duen a terme en matèria de finances sostenibles i també en el marc del Sistema de Gestió Ambiental.

En concret, les principals línies de treball seran impulsar el desenvolupament del pla d'accions derivat dels Principis de Banca Responsable del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP Fi). També vetllarà pel desplegament regulador a les diferents jurisdiccions de la normativa europea en sostenibilitat en línia amb els més alts estàndards internacionals, el disseny de productes d'inversió i financers que recolzin l'estratègia del banc, la integració dels riscos ambientals en l'activitat bancària i la consolidació del càlcul de la petjada de carboni.

El banc és pioner a la plaça en la creació d'una Unitat de Sostenibilitat, divisió que dirigirà Martí Alay, format en comerç internacional i màster en finances. Té una àmplia trajectòria en les àrees d'Inversió i de Negoci del banc, i una trajectòria internacional dins del grup Creand que li permeten disposar d'una visió holística i transversal.

Creand Crèdit Andorrà és el primer banc d'Andorra adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides i com a banc compromès, des del 2016 s'orienta a sumar esforços per integrar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides a l'estratègia de responsabilitat social. L'objectiu últim és harmonitzar els criteris de negoci amb el progrés social i la protecció ambiental. L'entitat ha estat reconeguda com a Millor banc en RSC d'Andorra 2023 per la publicació financera internacional Global Banking & Finance Review, un guardó que rep des del 2015.