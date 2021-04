Les matriculacions es disparen un 130% al març

Andorra la VellaLes matriculacions de vehicles durant el mes de març han estat 435, fet que suposa una variació percentual positiva del 128,9% respecte del mes de març de l'any anterior. Així, segons publica aquest dijous el departament d'Estadística, tots els grups han tingut variacions positives. Destaquen els grups d'altres (+150%), els turismes (133,6%), les motocicletes i ciclomotors (+117,1%) i els camions i les camionetes (+108,3%).

Les matriculacions de vehicles des del gener fins al març han estat 939, un 18,9% més en comparació al mateix període anterior, en el qual es van matricular 790 vehicles. Al llarg dels darrers dotze mesos, les matriculacions han estat 3.825, fet que representa una variació percentual negativa de l'11,1% respecte del mateix període anterior, en què es van matricular 4.305 vehicles. En aquest sentit, tots els grups presenten variacions negatives, com és el cas dels camions i les camionetes (-37,5%), altres (-16,3%), els turismes (-10%) i les motocicletes i ciclomotors (-0,3%).

Matriculacions de vehicles per tipus d'energia

Durant el mes de març, les matriculacions de vehicles de gasolina han augmentat en un 111,4% i els de gasoil en un 89,8%. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, aquest mes s'han matriculat 7, 6 més que el mateix mes de l'any anterior. Per últim, dels vehicles sense carburant, se n'han matriculat, és a dir, 5 més que durant el mateix període del 2020.

De gener a març, i en comparació amb el mateix període anterior, cal destacar l'augment de les matriculacions en els vehicles híbrids de gasolina endollable, amb un +725 % (+29 vehicles), en els híbrids de gasolina no endollable (+70,6%), en els de gasolina (12,3%), i també en els vehicles de gasoil (11,9%).

D'aquesta manera, al llarg dels darrers dotze mesos, cal destacar la reducció de matriculacions en els vehicles de gasolina (-14,8%), així com el descens en els vehicles de gasoil (-24%). En la resta de categories s'han matriculat 91 vehicles sense carburant, 87 elèctrics 100%, 203 híbrids de gasolina no endollables, i 93 híbrids de gasolina endollable. Pel que fa als vehicles híbrids de gasoil no endollable i híbrids de gasoil endollable, s'han matriculat 35 i 3 respectivament.

Augment en el preu de tots els carburants al març

El departament d'Estadística informa aquest dijous que durant el mes de març del 2021 ha augmentat el preu de tots els carburants respecte del mes anterior. El gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat s'han pagat, de mitjana, a 0,988 euros i 1,018 euros, amb una variació positiva del 4,2% i del 4% respectivament. La gasolina sense plom de 95 octans i la gasolina sense plom de 98 octans s'han pagat a 1,133 euros i 1,194 euros de mitjana, fet que equival a una variació positiva del 4,6% i del 4,5% respectivament. Per la seva banda, el gasoil de calefacció, s'ha pagat a 0,717 euros de mitjana, el que equival a una variació del 5,1%.

Si es comparen aquestes dades respecte del mes de març del 2020, han augmentat els preus de tots els carburants excepte del gasoil de calefacció, que s'ha reduït en un 0,9%. Per contra, presenten variacions positives el gasoil de locomoció (4,9%), el gasoil de locomoció millorat (4,8%), la gasolina sense plom de 95 (4,6%) i la gasolina sense plom 98 (4,4%).