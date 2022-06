La meitat de les empreses han augmentat els preus de venda més d'un 5% el 2022

La Seu d'UrgellDurant el matí de la segona jornada de la Trobada Empresarial al Pirineu, s'ha presentat un baròmetre entre els assistents, el qual conclou que més d'un 87% dels empresaris preveuen augmentar la facturació aquest 2022. El president de l'esdeveniment, Josep Serveto, ha valorat molt positivament aquesta xifra, exposant que a més, prop d'un 50% preveuen créixer i augmentar els beneficis. Entre els resultats més importants, també destaca que més d'un 65% de les empreses tenen la previsió de crear llocs de treball en aquest 2022. Serveto ha manifestat que amb aquests resultats s'obté una de les missions de la trobada que és "posar en valor el teixit empresarial" perquè així es crea riquesa.

Per contra, més d'un 52% de les empreses reconeixen haver apujat els preus de venda més d'un 5% aquest 2022 respecte a l'any anterior, i prop d'un 28%, ho han fet però amb menys d'un 5%. Dels 650 participants en la Trobada Empresarial, al voltant d'un 15% són d'Andorra. En aquest sentit, el president de la CEA, Gerard Cadena, ha informat que aquestes dades de creixement per aquest 2022, mostrades en el baròmetre són extrapolables a Andorra. Ha reconegut que els empresaris andorrans estan preocupats per la pujada dels costos, però a la vegada, es mostren esperançats pel turisme. Cadena també creu que es crearan llocs de feina a Andorra, i de fet, ha reiterat la manca de personal que hi ha. Finalment, el president de la patronal ha fet èmfasi en la problemàtica de l'habitatge, la qual considera que hi ha d'haver un esforç "compartit i transversal" tant per empreses com també pels propietaris immobiliaris.

D'altra banda, el baròmetre també ha mostrat que al voltant d'un 40% dels empresaris creuen que el preu de l'energia seguirà pujant en els propers mesos, un 42% consideren que es mantindrà igual i menys d'un 20% pensen que baixarà en els propers mesos. Finalment, un 66% de les empreses estan aplicant ja un pla de sostenibilitat mediambiental i un 18% l'estan preparant.

La sostenibilitat i l'economia

Al llarg del matí, els assistents a la trobada han pogut gaudir de la taula 'Sostenibilitat i economia', on han pres part l'economista, professora d'IESE i consellera del Banc d'Espanya, Núria Mas, i la directora de Greenpeace Espanya, Eva Saldaña. Durant la seva exposició, Mas ha parlat sobre el conflicte a Ucraïna, la inflació, la desglobalització i el canvi climàtic. En aquest sentit, ha remarcat que el 2022 és un any de creixement tot i la frenada per la Guerra i ha emfasitzat que "la sostenibilitat no està renyida amb l'economia".

Per la seva banda, Saldaña ha centrat la seva xerrada en l'emergència climàtica. "Hem estat molt temps en què ens hem separat de la Terra i realment som el mateix", ha manifestat, afegint que la pandèmia ha servit per repensar el model en el qual vivim.

Estratègies diferencials

La darrera ponència que s'ha produït aquest divendres al matí, s'ha dut a terme la ponència 'Estratègies empresarials diferencials', a càrrec de conseller delegat del Grup Ametller Origen, Josep Ametller, la presidenta del grup Sorigué, Ana Vallés, i la cofundadora i CEO de Cocunat, Sara Werner. La conferència s'ha centrat en l'evolució dels grups empresarials i les metodologies que han utilitzat per impulsar el creixement de les empreses.

Així doncs, Ametller ha destacat la tradició familiar de la companyia, un fet que ha impulsat el posicionament del grup Ametller Origen, i ha posat en relleu l'aposta per la sostenibilitat en tota la cadena de producció. Vallés, per la seva banda, ha explicat com la diversificació ha estat un dels punts clau pel creixement de la constructora, qui també centra la seva evolució en la sostenibilitat. Finalment, Werner, ha comentat com Cocunat ha passat de ser un 'market place' a una marca totalment consolidada amb una gran transcendència internacional gràcies a les noves tecnologies i la cura pel medi ambient amb la generalització del concepte 'toxic free'.