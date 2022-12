Menys de talls de llum, però més temps sense subministrament el 2022

EncampUn 40% menys de talls de llum, però un lleuger increment del temps en què no hi ha hagut subministrament. Aquest és el balanç de FEDA respecte de l'any passat. Així, al llarg d'aquest any els clients han tingut un temps d'interrupció del subministrament elèctric que s'ha situat en 16,84 minuts, la qual cosa representa un lleuger increment respecte de l'any passat, quan la mitjana per client va ser de 16,38. En total, tal com informen des de la companyia, durant aquest any s'han efectuat 22 talls per intervencions programades, la qual cosa suposa un 68,75% del total. I, a més, hi ha hagut un total de deu talls per incidents.

Tal com s'ha esmentat, i en comparació amb l'any passat, hi ha hagut un 40% menys de talls, malgrat l'increment del temps d'interrupció. Segons les dades recollides en la memòria anual de FEDA, va ser el 2018 quan es va batre el rècord de temps de talls dels darrers dotze anys. Concretament, el subministrament es va veure interromput un total de 32,41 minuts. En canvi, l'any en què hi va haver una menor afectació va ser el 2015, quan de mitjana els clients només van experimentar talls durant 2,94 minuts.

Així, i tret del 2018, des del 2012 (quan el temps de mitjana va ser de 22,98 minuts) els temps més elevats s'han donat aquests dos darrers anys, el 2021 i el 2022, ja que fins ara, si es descarta el 2018, el màxim temps sense llum havia estat el 2017 amb 13,08.

La memòria de FEDA també recull les dades de satisfacció dels clients amb el servei prestat per la companyia. Cal destacar que l'increment dels preus ha tingut un impacte negatiu quant a la nota que han posat. Així, es passa d'un 8,3 del 2021 a un 7,8 aquest any. Els clients han posat una nota de 6,6 al preu. En canvi, l'any precedent el preu havia estat valorat amb un 7,4, la xifra més elevada des del 2011. De fet, la mitjana en els darrers onze anys s'ha situat al voltant del 7.

Des de FEDA constaten que durant el primer semestre de l'any el preu de l'electricitat a Andorra s'ha situat entre els més competitius d'Europa. Així, per als clients domèstics, el preu mitjà de l'electricitat a la Unió Europea ha estat un 77% més car. Cal destacar que la tarifa a Espanya ha estat un 115% més cara i a França un 46%. FEDA assenyala que amb l'increment que s'ha fet aquest mes de desembre "segueixen sent tarifes molt competitives respecte a l'entorn".