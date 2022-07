Més de 317.000 vehicles han entrat a Andorra al juny

Andorra la VellaEl nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de juny ha estat de 317.252, fet que suposa una variació percentual positiva respecte al mes de juny de l’any passat del 16,6%. Concretament, el total de turismes presenta un increment del 15,1% i el de vehicles pesants del 70,2%.

Segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern, els turismes provinents d’Espanya han augmentat un 8,5% mentre que, pels que han arribat des de França, la variació ha estat d’un 31,4% més. Quant als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del 59% per la frontera hispanoandorrana. Pel que fa a la francoandorrana, hi ha hagut un increment del 176,2%. Estadística fa notar que la situació de pandèmia "va propiciar un descens anormal de l’entrada de vehicles. És per aquest motiu que les variacions anuals poden ser atípiques".

Pel que fa a l'acumulat de l'any, cal assenyalar que en el primer semestre de l'any, i respecte al mateix període del 2021, s’ha produït un increment del 48,2% en el nombre de vehicles, amb un increment del 37,5% dels provinents d’Espanya i del 76,8% dels procedents de França.

D'altra banda, cal assenyalar que el nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos ha estat de 3.886.330, fet que representa un augment del 30,1% respecte al mateix període anterior, en què van arribar al país 2.986.682 vehicles. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han augmentat en 595.881 unitats, un 29,5% més respecte al mateix període de l’any passat, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana ho han fet en un 31,4% (303.767 unitats).