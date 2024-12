Més ajuda a la compra del primer habitatge

Andorra la VellaLa ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, ha anunciat noves mesures per combatre l'alta dependència del lloguer a Andorra, una situació que afecta més del 60% de la població del país, segons un estudi recent sobre el cost de la vida.

L'estudi, que analitza el benestar dels ciutadans, subratlla que un 63,5% de les persones viuen en un habitatge de lloguer i que un 13,8% de la població es troba en situació de sobrecàrrega de costos, destinant més del 40% dels seus ingressos a cobrir les despeses d'habitatge.

Ajudes a la compra del primer habitatge

Per tal de millorar aquesta situació, Marsol ha avançat que el govern ja ha començat a treballar en un pla que inclou ajudes a la compra del primer habitatge, amb l'objectiu d'impulsar l'accés a la propietat.

A més, ha destacat que el pressupost del 2025 ja contempla una partida per finançar aquestes ajudes, tot i que també s'estan mantenint converses amb entitats bancàries per analitzar com aquestes poden col·laborar en l'aplicació de la mesura, especialment en el suport als interessos hipotecaris.

Una de les claus d'aquest pla, segons la ministra, serà destinar part dels ingressos derivats de la inversió immobiliària estrangera, que ha superat les expectatives, per finançar ajudes directes a la compra d'habitatges.

Hi ha massa llars que viuen encara de lloguer, això demostra que hem de fer polítiques d'incentivar l'adquisició del primer habitatge ” Conxita Marsol

Finançament i suport a la compra de vivenda

Marsol ha subratllat que el seu objectiu és incentivar que més ciutadans andorrans puguin accedir a un habitatge de propietat, una mesura que s'acompanyarà d'altres iniciatives per a facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer, que continua sent una opció difícil per moltes famílies del país.

Aquesta mesura també forma part d'un conjunt de polítiques que el Govern impulsa per millorar el poder adquisitiu dels ciutadans. Marsol ha recordat que l'increment del salari mínim per sobre de l'IPC és una altra de les eines implementades en els darrers anys per combatre la desigualtat i millorar la qualitat de vida de la població, amb un augment del 27% del salari mínim en els darrers cinc anys.

Amb aquestes accions, el Govern d'Andorra vol pal·liar les dificultats derivades de l'alt cost de la vivenda i oferir solucions a les famílies que més ho necessiten, tot mantenint la sostenibilitat i el creixement del país.