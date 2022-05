Més d'onze milions d'euros en factures impagades

Andorra la VellaqEl ministre de Finances, Eric Jover, ha manifestat aquest dijous durant la sessió de control al Govern al Consell General que l'import de les factures impagades per part de l'executiu s'eleva fins als 11,8 milions d'euros. Ho ha fet en resposta a la pregunta realitzada pel president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, relativa als pagaments a proveïdors per part de l'administració pública, a través de la qual el ministre ha demanat disculpes en nom del Govern als proveïdors que s'han vist afectats pel retard en els pagaments, tot al·legant que es deuen a "problemes informàtics" i que els tècnics de la cartera financera estan treballant per solucionar-ho.

D'aquesta manera, el titular s'ha referit al canvi en el sistema informàtic, que no permet diferenciar el pagament de les factures per data de venciment, per la qual cosa s'han pagat factures emesses més recentment. Tanmateix, ha posat en relleu que des de l'executiu s'assumiran les conseqüències dels retard i els interessos que s'hagin de pagar, tot i que "analitzarem cas per cas", perquè "som conscients que hem provocat un menyscapte a alguns proveïdors", però ha reiterat, novament, que s'estan duent a terme els esforços necessaris per corregir la situació.