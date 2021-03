Més diners i novetats per al pla Engega

Andorra la VellaEl pla Engega 2021 presenta diferents novetats. La més important és que la partida que es destina és superior a l’any passat, ja que passa dels 500.000 als 750.000 euros. A més, un dels canvis serà que per fer una sol·licitud caldrà fer un pagament de 49,31 euros a fons perdut per garantir que aquesta demanda s’acaba materialitzant i també es facilitarà que les sol·licituds no quedin acotades al termini de les ajudes, de tal manera que si una persona vol adquirir un vehicle a través d’aquest programa i la partida ja s’ha esgotat o la convocatòria ja està tancada, “es guardaran” per a l’any següent i tindran “prioritat”, tal com ha explicat el director d’Empresa, Comerç, Desenvolupament, Seguretat i Qualitat Industrial i Transport, Josep Pujol. Una altra novetat és que hi haurà ajudes destinades només al desballestament i s’ajusten els preus màxims perquè les motocicletes tinguin subvenció ja que estava en 4.500 euros i s’havia demostrat que “no hi havia massa interès perquè el cost era justet” i per això s’ha augmentat a 7.000 euros.

Pujol ha posat en relleu que aquest any s’ha “volgut fer una volta al programa Engega fomentant no només el vehicle elèctric sinó també el compliment” de la llei d’impuls a la transició energètica i també els objectius de l’H23, que “busquen no només modificar el parc automobilístic” amb més vehicles elèctrics sinó també reduir els gasos d’efecte hivernacle.

El director de Transport ha detallat que la convocatòria 2020 del programa va atorgar 103 ajuts per un import de 499.736 euros; es van aprovar 76 ajuts per a la compra d’un vehicle de mobilitat elèctrica: 37 turismes elèctrics, 20 híbrids endollables de gasolina, 11 motocicletes elèctriques pures i vuit furgonetes elèctriques pures; i a més es van donar 27 ajuts al desballestament. Aquest any, tal com s’ha esmentat, es continua apostant pel desballestament amb la novetat que aquesta mesura no està associada a la compra d’un vehicle. Serà de 500 euros per vehicles i 750 per a camionetes i furgonetes. Cal destacar, però, que si bé fins ara només calia que el vehicle hagués estat quinze anys a Andorra ara caldrà també que el titular l’hagi tingut els darrers sis mesos al seu nom.

Pujol ha destacat que des que el programa es va posar en marxa s’ha aconseguit posar en circulació 707 vehicles de mobilitat elèctrica, 549 dels quals són turismes (274 elèctrics purs). En aquest sentit, ha manifestat que “l’evolució és bona” tot i que “queda camí per recórrer”. Així, creu que cada vegada la gent té més clara l’aposta per la mobilitat més neta i ha subratllat que “en els anys a venir es donarà un canvi important i espero una pujada en vertical de la compra” de vehicles elèctrics. En el mateix sentit, el secretari d’Estat d’Economia, Èric Bartolomé, ha subratllat que, tot i que “és complicat fer una estimació”, esperen que hi pugui haver més demanda en aquesta convocatòria. De fet, s'ha referit a les noves “aportacions” que poden fer més atractives les ajudes i també ha apel·lat a una major conscienciació de la població sobre una mobilitat més sostenible.

D'altra banda, i pel que fa a la petició de l’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants (Asidca) que se subvencioni també la compra de vehicles més eficients de gasolina i gasoil per reduir les emissions, Bartolomé ha destacat que les ajudes al desballestament ja van en “aquesta línia” ja que serveixen per retirar de la circulació els “vehicles més contaminants”. També ha afegit que tot i que “directament” aquesta demanda del sector no està contemplada en aquestes ajudes del programa Engega, pot “estar sobre la taula”. De fet, Pujol ha destacat que des del ministeri es treballa conjuntament amb el sector de l’automòbil per determinar “cap a on han d’anar” aquestes ajudes.