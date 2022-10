“El que més m’agrada és ajudar els clients”

Andorra la VellaAra fa un any, l’octubre de 2021, el Adel Nsir va saber que havia estat guardonat amb la ‘Clau d’or’, un reconeixement que s’atorga als millors conserges d’hotel de tot el món. Poques setmanes més tard rebia de mans d’un representant de l’associació espanyola de conserges el preuat guardó.

El guardó l’ha fet canviar?

“M’ha fet canviar, i tant, però en positiu. Que et reconeguin que fas bé la feina és un orgull i et fa ser cada dia millor. Alguns clients que saben que vaig tenir la distinció em feliciten, altres no ho saben, però em felicitin o no els tracto a tots igual, perquè els clients de l’hotel són el més important per a mi i els meus companys de feina, i ens agrada ajudar-los en allò que els puguem ajudar”.

Vostè és el primer empleat amb què interactua el client quan arriba a l’hotel. Quina responsabilitat!

“Molta. Sovint els clients arriben il·lusionats, però també cansats del viatge. Tenen ganes de fer coses, però primer de tot volen acomodar-se a l’hotel i els hem de donar el màxim confort des del primer moment. Una mala impressió a l’arribada, i evidentment també durant l’estada, pot convertir-se en un client insatisfet que perjudicaria enormement la reputació de l’hotel i la feina de tot l’equip”.

Quina és la seva funció?

“Intentem fer realitat totes les peticions que ens fan dels clients. Normalment es dirigeixen a nosaltres perquè els aconsellem sobre restaurants, comerços, espais d’interès, trasllats o fins i tot els donem tota la informació que tenim al nostre abast quan s’interessen per temes d’actualitat del país. Fem recomanacions, i també de representants d’Andorra més enllà de ser una persona al servei del client dins de l’hotel”.

Cal ser d’una pasta especial per ser conserge? Vull dir, cal tenir paciència quan un client no està satisfet?

“Partim de la base que el client sempre té la raó i que nosaltres estem al seu servei. A ser conserge se n’aprèn amb formació, però també amb el temps. Cal tenir do de gent, empatia i ser amable. I evidentment és important poder interactuar amb el client en el seu idioma o una llengua en la que t’entengui”.

Amb la passió amb què parla de la seva feina, estic segur que deu guardar la ‘Clau d’or’ en un lloc privilegiat.

“La guardo amb molta il·lusió. Les ‘Claus d’or’ simbolitzen la institució més prestigiosa en l’àmbit mundial de conserges. Aquesta entitat es va fundar a França el 1952. Més tard s’hi van anar afegint altres països. A dia d’avui, les ‘Claus d’or’ representen un segell internacional de qualitat, i el fet que des de l’any passat estiguin a l’Andorra Park Hotel em fa molt feliç”.

Algun moment que l’hagi marcat especialment fent la seva feina?

I tant, en tinc un munt. Però en recordo especialment dos. Un, fa uns anys, amb una família d’anglesos que va venir amb un nen de 6 anys. A l’hora de marxar, el petit es va agafar fort amb mi i es va posar a plorar mentre els deia als seus pares que es volia quedar. “Aquí estic bé, no vull tornar a Anglaterra”, deia. L’altre, una dona de 89 anys que es quedava a l’hotel mentre la família anava a esquiar. Quan van acabar l’estada els va demanar als fills si la deixaven quedar més dies.

L’Adel parla amb passió de la seva feina, diu que se sent privilegiat de poder aportar el seu granet de sorra per fer que els turistes que visiten Andorra se sentin com a casa i s’emportin el millor record possible del país. I no només els turistes, també les persones que visiten l’hotel per gaudir del restaurant o participar en algun dels esdeveniments que s’hi organitzen.