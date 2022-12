Mesures d'estalvi energètic obligatòries al sector privat

Andorra la VellaTemperatures màximes de 20 graus a l'interior dels establiments, prohibició de les estufes elèctriques i limitació de l'enllumenat, entre altres, són les línies mestres del nou decret aprovat pel Govern per obligar les empreses a reduir el consum energètic. Ho ha presentat el secretari d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, en la qual ha fet un repàs de les mesures que s'implementaran amb la voluntat de forçar, en la mesura del possible, una disminució global de la despesa de fins al 15%.

En aquest sentit, tot i que no ha donat el detall sobre l'import de les sancions, ha asseverat que es duran a terme controls a demanda per queixes i esporàdics per part dels inspectors de l'executiu. Rossell també ha volgut posar en relleu que des de l'entrada en vigor del decret que regula el consum energètic a l'administració pública, aquesta ha aconseguit reduir un 12% la despesa. També cal destacar que els centres sanitaris, assistencials, escoles bressol, casals d'infants i d'avis, queden exempts de la normativa, que té una vigència de dos mesos, tot i que pot ser prorrogable.