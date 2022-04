Com el metavers fusionarà el món real i el virtual en un sol univers

Andorra la VellaEl 28 d'octubre de 2021 és una data que passarà a la història d'Internet. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, va presentar al món el seu Metavers, un nou espai virtual on trobar-se i relacionar-se amb altres persones, i on la població podrà treballar, fer esport, estudiar, anar de botigues o trobar-te amb els amics, en definitiva, viure la seva vida en un univers paral·lel al real que tots coneixem. La plataforma d'investigació financera Bloomberg Intelligence, calcula que només el Metavers creat per Facebook mourà 800 mil milions de dòlars l'any 2024. Però existeixen molts altres Metaversos, i un d'ells és Outer Ring, un món virtual dissenyat entre Pamplona i Andorra durant els darrers tres anys, i que el pròxim mes de juny començarà a funcionar. En una entrevista al programa 'A l'Alça', el director de desenvolupament de negoci d'aquest metavers, Pedro Miranda, ha explicat que "Outer Ring és un joc massiu 'online' amb els conceptes de 'play to earn' i un concepte que nosaltres introduïm que és el 'player driven economy' que vol dir que l'economia del joc, el decidirà la mateixa comunitat. I el que plantegem és un món obert, un món de ciència-ficció, futurista, en el qual hi ha cinc races, hi ha una guerra civil, i has de conquerir l'univers, aquesta és la història del joc. Però tu com a usuari pots entrar a dins del metavers, i pots decidir fer les missions, jugar, etc. o pots decidir anar a Silver City, per exemple, que és la primera ciutat que s'ha construït i anar a una botiga de roba, a un concert, al cinema, o el que et vingui de gust, no has d'entrar en la mateixa dinàmica del joc".

Podríem dir que el Metavers és una evolució molt sofisticada dels mítics videojocs Hotel Habbo o The Sims, on dissenyades el teu propi avatar i et podies relacionar amb altres jugadors creant una comunitat. Però la gran diferència està en l'oportunitat de negoci que ara es crea dins el món virtual. Outer Ring tindrà la seva pròpia criptomoneda, no obstant això, també es podrà fer servir la targeta de crèdit convencional. Si es decideix jugar i es completen les missions, els usuaris seran recompensats, però també poden generar els seus propis beneficis muntant empreses i negocis dins aquest planeta virtual. "Gràcies a la tecnologia blockchain i aquesta capa que li fiquem d'economia dins el joc, pots traslladar els teus actius digitals al món real; per exemple, dins el joc tens una marca d'hamburgueses X, que dins el joc et dona vida, però tu al final del dia decideixes que si no has gastat aquelles hamburgueses, i les vols portar al món real físic, pots fer que un 'delivery' les porti a casa teva", ha detallat Miranda.

Els metaversos també necessitaran d'una legislació que resolgui disputes vinculades a la identitat digital de les persones, la transacció dels seus actius digitals, i fins i tot, per resoldre casos d'agressions sexuals que es produeixin al metavers, o per restringir l'accés de menors a zones només aptes per adults. En el cas d'Outer Ring, tal com ha assegurat Miranda durant l'entrevista, el seu metavers comptarà amb la BAS, la Blockchain Arbitration Society, "que farà de mediadora dins el metavers. Per exemple, si un inquilí no paga el lloguer, o que hi hagi algun cas d'agressió sexual o conflicte, es intervindrà per dictaminar de la manera de preservar els interessos de cadascú". Sobre el futur potencial dels metaversos, està clar que de moment només estem veient la punta de l'iceberg. És una plataforma tan desconeguda com poderosa, que acabarà fusionant el món físic i el virtual, en un nou univers.