Un milió d'euros nets a Caldea el 2022

Escaldes-EngordanyCaldea consolida la seva recuperació després de dos anys complicats per la pandèmia i tanca el 2022 amb un resultat net comptable de prop d'1 milió d'euros, i un EBITDA de 4,25 milions, que millora àmpliament l'obtingut el 2019. L'augment de la facturació, que ha superat els 19,3 milions d'euros, prop d'un 20% més que el 2019, sumat a l'important esforç de contenció de la despesa, ha permès a Caldea cloure l'any amb un resultat positiu, que confirma la solidesa del projecte. L'empresa encara l'hivern amb bones perspectives d'afluència.

Les claus de la reactivació han estat, d'una banda, l'aposta per oferir als spas una experiència qualitativa sota el concepte de 'nou wellness', orientat a l'oci i a l'evasió, que ha inclòs propostes que van més enllà del bany en aigües termals, com ara els espectacles amb acròbates i les sessions de música en directe a les llacunes, activitats que sedueixen als clients i enriqueixen la seva visita. D'altra banda, la limitació dels aforaments als spas al 50% de la seva capacitat total ha garantit una major seguretat i confortabilitat als clients i ha estat una mesura que, acompanyada de la reducció de promocions agressives sobre el preu de les entrades, s'ha traduït en una freqüentació lleugerament per sota que la del 2019, amb 385.000 clients atesos, però amb un increment del tiquet mitjà de les entrades de l'ordre del 22%.

Finalment, també la millora de la venda de serveis complementaris com ara els tractaments i la restauració i la recuperació total de l'activitat al Club Esportiu per a residents al país, que durant la pandèmia va arribar a perdre un gran nombre d'abonats, han estat crucials per tancar l'any amb aquest resultat tan positiu.