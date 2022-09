Les millores laborals pels autònoms suposen més de 2 milions d'euros al Govern

Andorra la VellaLes millores laborals pels autònoms suposaran al Govern una despesa de 2,3 milions d'euros. Ho ha manifestat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, durant la roda de premsa per presentar el nou projecte de llei del treballador per compte propi, en la qual ha manifestat que l'import està subjecte a que la legislació es desplega totalment. El text legislatiu, tal com ha exposat el titular de la cartera d'Economia i el secretari d'Estat d'aquesta, Èric Bartolomé, té la voluntat i la fermesa d'equiparar els drets dels assalariats amb els dels autonòms en l'àmbits de cotització a la CASS i baixes laborals; millores.

A més, amb la mateixa llei el Govern pretén regular l'anomenada figura del fals autònom, és a dir, els treballadors per compte propi que depenen d'una sola empresa. Gallardo ha fixat el topall en aquells treballadors que facturen com a mínim el 80% al mateix client.