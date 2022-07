El mirador del Roc de Quer tornarà a ser gratuït al novembre

CanilloEl mirador del Roc del Quer tornarà a ser gratuït a finals de novembre segons ha informat RTVA. Es tracta d'una de les atraccions més importants del turisme a Canillo. Fa més d'un mes es va establir que fos de pagament. Segons va explicar el comú de la parròquia, va deixar de ser gratuït per desmassificar el turisme i per aconseguir més ingressos. La mesura va generar controvèrsia i ha generat sorpresa en els visitants. Tot i el preu de l'entrada, que és de 5 euros, l'afluència al mirador no ha baixat entre el públic turístic.