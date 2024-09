La mitjana d'emancipació dels joves andorrans és quatre anys més elevada que la de la resta de la UE

Andorra la VellaCada vegada més joves tenen dificultats per emancipar-se a Andorra, amb una mitjana d'edat d'entre 28 i 29 anys, quatre més que la mitjana europea. Tot i que hi ha ajudes per a la compra i lloguer, es reclama una major implicació dels joves en les polítiques que els afecten.

El Govern va llançar fa quatre anys un programa d'ajudes al lloguer per a joves de 22 a 30 anys. El 2024 s’han rebut 11 sol·licituds, amb un total de 10.134 € assignats. Des de l’inici del programa el 2020, s’han aprovat 170 ajudes, més de la meitat de les quals han estat favorables.

Segons RTVA, pel que fa a la compra d'habitatges, el 2022 es van concedir 651 hipoteques amb un valor mitjà de 313.000 euros. El març de 2023 es va crear un programa d’avals per a la compra del primer habitatge, però només quatre persones hi han aplicat amb èxit, fet que apunta a un problema estructural en el mercat immobiliari.

Diversos partits coincideixen en la necessitat d’incloure els joves en la presa de decisions. El Ministeri de Cultura, Esports i Joventut prepara un Pla nacional de la joventut, amb especial atenció al tema de l'habitatge.