Modificat el reglament d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió per aclarir conceptes

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat la modificació del reglament d'Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió. Concretament s'han modificat els annexos V i VII amb l'objectiu d'aclarir alguns conceptes relatius en l'àmbit d'aplicació del text que poden portar certa confusió i així garantir una aplicació ajustada a les necessitats previstes inicialment. A més, publicacions de decrets de nous reglaments que hi estan vinculats d'alguna manera fan que s'hagi de modificar alguns punts dels annexos del reglament d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió per tenir en compte les mesures necessàries per disposar d'unes instal·lacions segures, fiables i econòmiques, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Així, dins de les modificacions previstes hi ha la de l'apartat relatiu a la nova definició dels conceptes de rètols lluminosos exteriors i de molt baixa tensió. També es modifica l'apartat relatiu a la nova definició de rètols d'importació. Finalment, s'aprova un article que modifica la taula oficial dels epígrafs de classificació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió i la fusiona amb la taula oficial dels epígrafs de la classificació del reglament d'Infraestructura per a la Càrrega de Vehicles Elèctrics.