Moles creu que l'estalvi energètic sanejarà els comptes de FEDA

Andorra la VellaEl director general de FEDA, Albert Moles, considera que un estalvi energètic col·lectiu, és a dir, una reducció del consum per part dels ciutadans, els comptes de la parapública se sanejarien i s'evitaria finalitzar el 2022 amb un dèficit que es preveu que rondarà els deu milions d'euros. Segons va apuntar el directiu a RTVA, amb un estalvi d'entre el 15 i el 20% "estaríem en una situació diferent de la que estem ara", tot i que en cap moment descarta la possibilitat de dur a terme talls en el subministrament de manera puntual excepte a les instal·lacions de primera necessitat, com l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. En relació amb el preu de la llum, des de l'executiu i la FEDA treballen per no haver de tornar a incrementar l'import.