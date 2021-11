Moles creu que potenciar les noves infraestructures i afavorir l'autoconsum garantirà unes tarifes elèctriques competitives després de l'acord amb la UE

Andorra la VellaEl director general de FEDA, Albert Moles, ha defensat, en la ponència 'Oportunitats en el camp de l'energia' pronunciada aquest dimarts en el marc de les XXII Jornades de la Societat Andorrana de Ciències, els avantatges i suports per al sector de l'energia que suposaria un eventual acord d'associació amb la Unió Europea. Per a Moles, "estem davant de canvis significatius en el sector", fruit de la necessitat de reduir les emissions de CO2 i per l'electrificació de l'economia, però creu que "el nostre objectiu és compatible amb els europeus, assolir energia neta i accessible per a tothom".

El cap de FEDA ha repassat la situació actual de l'energia al país, marcada per una gestió curosa dels recursos energètics limitats i l'increment de la demanda elèctrica impulsat per les calefaccions i els nous mitjans de mobilitat elèctrica. Amb tot, Moles creu que potenciant els mitjans existents, afavorint l'estalvi i l'autoconsum i, encara més, amb els nous projectes d'infraestructures de renovables i de recuperació de calor, es podrà garantir unes tarifes competitives, així com generar llocs de feina i oportunitats per a les empreses del sector tot mantenint la qualitat del servei. La presència a Europa s'hauria de veure en aquest context com un "valor afegit" sempre que es mantingui la capacitat sobirana del país.

En aquest sentit, Moles ha recordat l'entesa entre Andorra i la Unió Europea quant a les especificitats d'Andorra, respectant l'excepció de la competència necessària en estats petits en els quals els inconvenients que suposaria haver de permetre la competència en el sector elèctric pot superar els beneficis. També ha insistit que això no serà a costa dels estàndards, perquè es compliran les normes de funcionament prudent i eficient, garantint els preus, estàndards de servei i opcions disponibles per als consumidors dels mercats competitius. A més, ha afegit el compromís de tots els actors del sector a Andorra per comprometre's a "continuar treballant en aquest sentit i a implementar les mesures necessàries per oferir als clients el nivell de qualitat de qualsevol ciutat europea".

Per últim, el director general de FEDA ha destacat altres oportunitats de l'encaix amb la UE per al camp de l'energia, com la cooperació per prevenir, preparar-se i gestionar crisis d'electricitat, amb un esperit de solidaritat i transparència, en un context de transformació profunda del sector amb mercats més descentralitzats, sistemes ben interconnectats i més fonts renovables.

Els objectius són la seguretat energètica, la col·laboració i la confiança, acompanyades "d'una política climàtica ambiciosa". Moles ha afegit que "tot i el bon funcionament dels sistemes i interconnexions adequades sempre hi haurà el risc de desastres naturals, condicions meteorològiques extremes, atacs malintencionats o escassetat de combustible", però que "sovint les conseqüències van més enllà de les fronteres polítiques" i per aquesta raó "la col·laboració entre països europeus és essencial".

L'acte, que s'ha celebrat al Centre de congressos d'Andorra la Vella, ha estat organitzat en col·laboració amb la Confederació Empresarial Andorrana i ha comptat amb la participació d'una trentena de ponents, entre els quals la gerent de Ctrasa, Cristina Rico, el president de la CEA, Gerard Cadena, els excaps de Govern Albert Pintat i Marc Forné, i amb el discurs de cloenda del cap de Govern, Xavier Espot.