Moles demana a les pimes que s'uneixin per accelerar el procés de digitalització

Andorra la VellaLes cinquenes jornades Inntec, que aquest any s'han centrat en la temàtica 'Comerç phygital: els camins de l'omnipresència' han posat en evidència la necessitat que el sector comercial aposti "clarament per la innovació i la digitalització", tal com ha manifestat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. De fet, el president d'Actinn, el clúster de la tecnologia i la innovació, Albert Moles, ha afegit que "el gran repte" que té el comerç digital és que "els clients estan acostumats als preus i la qualitat de les grans plataformes" i les petites i mitjanes empreses, per tant, han de vetllar per oferir la mateixa qualitat i "aprofitar també la presència física".

Moles ha incidit en el fet que les jornades organitzades aquest dimarts tenen la voluntat que entre tots hi hagi "una reflexió" sobre com es pot millorar i ha recordat que el clúster està ja integrat per una seixantena d'empreses. Al seu torn, el ministre ha destacat que per impulsar la transformació digital de les empreses cal que hi hagi "eines" que es puguin donar tant des del sector privat com el públic i en l'àmbit de l'administració ha recordat les ajudes que s'atorguen i que van en aquesta línia, com les Growth. També ha fet esment al programa de digitalització conjunt entre la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i l'administració. En aquest sentit, s'ha referit al darrer estudi sobre la maduresa de les empreses que evidenciava que malgrat que la millora respecte de l'anterior informe cal encara "fer un pas més decidit per a la transformació digital per ser més competitius".

El ministre ha destacat que la necessitat "d'innovació i digitalització és transversal i necessària a tots els sectors" però ha afegit que en el cas del comerç el client "exigeix" que es faci "més ràpid" perquè els hàbits de consum estan canviant molt ràpidament. De fet, la pandèmia ha accelerat en certa manera aquesta modificació i ha evidenciat la necessitat que el comerç aposti pe la digitalització.

I davant les dificultats que pugui suposar per a les petites i mitjanes empreses aquesta transformació, Moles ha apel·lat a la necessitat "d'unir-se" i fer a través d'un treball conjunt que aquest procés "s'acceleri". En aquest sentit, ha reconegut que una de les principals dificultats pot ser la de la logística, un aspecte per al qual Gallardo ha assenyalat que el projecte de zona franca que avalua el Govern juntament amb la Cambra pot ser una solució, perquè pot fer que "els costos de logística siguin menors i les barreres siguin més baixes".

El ministre de Presidència, Economia i Empresa també s'ha referit, a preguntes dels mitjans de comunicació, a l'estudi que es duia a terme juntament amb Visa per conèixer els hàbits dels consumidors. Ha dit que s'ha decidit no renovar-lo, ja que "el cost era considerable" i que ara s'ha apostat per obtenir dades a través de l'associació de bancs, per poder tenir resultats sobre els perfils dels consumidors i la despesa.

En el marc de les jornades Inntec cinc experts exposaran la seva visió sobre els models de venda que s'estan imposant. També s'hi han lliurat els premis Actinn Awards, que premien idees innovadores. Els guanyadors han estat Road Solutions, un sistema per millorar les condicions de carreteres en època hivernal, i Parl'app, una 'startup' d'emprenedoria social que fa accessible a tothom la informació d'empreses i que està especialment pensada per al turisme inclusiu.