MoraBanc tancarà set oficines per la fusió amb BSABanc

Andorra la VellaMoraBanc preveu tancar un total de set oficines i un "petit" reajustament de la plantilla de l'entitat arran de la fusió amb BSABanc. Ho ha manifestat, tal com ha avançat La Vanguardia el conseller delegat de MoraBanc, Lluís Alsina, en declaracions als mitjans de comunicació aquest dijous a Barcelona, on ha assenyalat que la voluntat de l'entitat és reduir a nou el nombre total de sucursals al Principat, així com una reducció de la plantilla per adequar-la a les noves necessitats del mercat.

En aquest sentit, el president de MoraBanc, Juan María Nin, ha recordat que en l'últim any la plantilla s'ha reduït de manera natural en un 10%, passant de 445 treballadors a 400, a través de jubilacions i baixes voluntàries, motiu pel qual ha considerat que al llarg dels pròxims dos anys és probable que es produeixi un ajustament semblant.

Alsina també ha apuntat que el redimensionament de la plantilla d'assalariats del banc "serà petita" i es durà a terme a través de "baixes vegetatives", amb la voluntat que siguin el menys traumàtic possible. Tanmateix, el conseller delegat i Nin han reconegut que el procés de fusió amb BSABanc implica un redimensionament de l'entitat bancària per les "redundàncies" d'oficines i personal, tot posant en relleu que el sector financer requereix cercar eficiència i rendibilitat.

Cal recordar que MoraBanc va tancar la compra de la filial andorrana del banc Sabadell a l'octubre i que actualment disposa d'un total de 400 treballadors, 116 dels quals procedents de BSABanc, i un total de setze oficines, vuit de l'entitat i vuit de la filial de Sabadell. La previsió és que l'operació de fusió finalitzi aquesta tardor.