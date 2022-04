My Pyri, 365 dies de l'any

Andorra la VellaVa començar sent 'la targeta Pyrénées', amb la qual, els clients podien aconseguir descomptes, promocions i reduir el seu rebut d'aparcament, però fa poc més d'un any, el model de fidelització de Pyrénées Andorra va fer el salt a la modernitat i es va convertir en 'My Pyri', una aplicació mòbil que no només recollia tots els avantatges de la targeta clàssica anterior, sinó que permetia iniciar una nova relació amb els usuaris de Pyrénées, informant-los millor de les novetats i establint un vincle més estret amb ells. El canvi va funcionar, perquè des d'aleshores, el nombre de persones que s'han sumat al programa d'avantatges exclusius del Grup Pyrénées s'ha duplicat i ha suposat una millora de la relació entre el client i la companyia.

Des de Grup Pyrénées recorden que qualsevol persona que es descarrega l'app al mòbil i es registra a My Pyri -una operació que es fa en un minut-, pot gaudir d'un 10% de descompte en els espais de restauració, a més d'acumular saldo a la 'targeta virtual' per cada compra que fa, que després es converteix en 'cashback' en les pròximes compres". També recalquen que és un programa dirigit a tothom, i no cal ser resident al país per poder formar-ne part. Qualsevol usuari amb un 'smartphone' pot descarregar l'aplicació i gaudir dels descomptes i promocions que ofereix Pyrénées Andorra.

De mitjana, Pyrénées Andorra llença dues campanyes promocionals al mes -com el 3x2 d'alimentació, els recents 'Beauty Days', La Setmana de l'Íntim o La Setmana del Nòrdic- i envia més de 40 cupons especials als clients My Pyri que els permeten aprofitar-se de descomptes i promocions personalitzades segons els seus gustos i necessitats. Això significa que qualsevol persona adherida al programa, pot aprofitar el programa de fidelització de Pyrénées Andorra de gener a desembre. Perquè sempre hi ha algun suggeriment que pot interessar-nos; perquè My Pyri són 365 dies l'any.