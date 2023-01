My Pyri, un programa de fidelització per a una experiència de compra millorada

My Pyri, el programa de fidelització de Pyrénees Andorra, fa un pas més per continuar sent un model d'èxit. Amb l’objectiu d’oferir la millor experiència de compra, s’ha llançat una nova actualització de l’aplicació més descarregada en el sector del retail i la restauració al Principat.

La versió renovada millora l’aplicació de My Pyri en diversos aspectes. Compta amb un disseny més adaptat a les necessitats i expectatives dels clients, augmenta la seguretat i escurça els temps de càrrega. Un cop feta l’actualització, l’usuari ha d’introduir les credencials (e-mail i contrasenya) i seguir gaudint dels avantatges del programa. Per a dispositius amb actualitzacions manuals el client haurà d'anar a l’APP Store (Apple) o a la Play Store (Android) i fer l'actualització.

Cas que l’usuari hagi oblidat les credencials, l’aplicació presenta l’opció "No recordo l'e-mail o la contrasenya". Indicant el correu electrònic o el número de targeta es pot recuperar el compte de My Pyri de manera ràpida per seguir gaudint del programa de fidelització més complet d’Andorra. I és que el programa d'avantatges exclusius del Grup Pyrénées incorpora millores de manera continuada per afavorir una millor relació entre el client i la companyia.

De mitjana, Pyrénées llença dues campanyes promocionals al mes i envia més de 40 cupons especials als clients My Pyri, que els permeten gaudir de descomptes i promocions personalitzades segons els seus gustos i necessitats. Qualsevol persona que es descarrega l'app al mòbil i es registra a My Pyri gaudeix d'un 10% de descompte en els espais de restauració dels Grans Magatzems Pyrénées, a més d'acumular saldo a la targeta virtual per cada compra que fa, que després es converteix en 'cashback' en les pròximes compres.

My Pyri és vàlida a Grans Magatzems Pyrénées d'Andorra la Vella i Pas de la Casa, al centre comercial d'Epizen (a les botigues de Carrefour, Iblú, Textura, IO:Electro&Home i Epizen Lab), a les botigues de Mont Blanc, Brownie, Ofelia i K-tuin, a l’hipermercat Andorra 2000 i als diferents Carrefour Citiy del país, i recentment a les benzineres de Total Energies. En aquest sentit, l’equip del programa de fidelització de Pyrénées Andorra recorda que es treballa per seguir ampliant de manera continuada el ventall d'avantatges.