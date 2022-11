MyPyri també al Pas de la Casa

El programa de fidelització del Grup Pyrénées, MyPyri, aviat farà dos anys que circula. Des d'aleshores fins ara han estat molts els qui han volgut fer el pas i convertir-se en client MyPyri per així aprofitar-se de tots els avantatges que et brinda.

Ara, MyPyri ja està disponible a Pyrénées Pas de la Casa i el seu ús està carregat d'avantatges. Per exemple, per les compres superiors als 50 euros i utilitzant MyPyri tens opció a dues hores d'aparcament gratuït i obtens un 5% de descompte en carburant (a les estacions de serveis bp i Total). A més, fent ús de l'aplicació acumules fins a un 1% de saldo per les teves pròximes compres.

Programa fidelització MyPyri

Des de Grup Pyrénées recorden que qualsevol persona que es descarrega l'app al mòbil i es registra a My Pyri pot gaudir de descomptes en els espais de restauració, a més d'acumular saldo a la 'targeta virtual' per cada compra que fa, que després es converteix en 'cashback' en les pròximes compres". També recalquen que és un programa dirigit a tothom, i no cal ser resident al país per poder formar-ne part. Qualsevol usuari amb un 'smartphone' pot descarregar l'aplicació i gaudir dels descomptes i promocions que ofereix Pyrénées Andorra.

Si encara no saps del que estem parlant, en el vídeo següent coneixeràs alguns dels avantatges que et proporciona el programa de fidelització de My Pyri.

My Pyri és el programa de fidelització del Grup Pyrénées