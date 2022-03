Nadal i Coopalsa confien a poder arribar a una solució conjunta amb l'executiu per compensació de la rebaixa tarifària

Andorra la VellaNadal i Coopalsa, les dues companyies concessionàries de les línies de transport nacional regular de viatgers, no han comunicat oficialment el seu rebuig a la darrera proposta de compensació de la rebaixa dels abonaments amb voluntat de deixar la porta oberta per arribar a una solució tècnica conjunta.

"Volem creure les paraules del ministre de Finances i portaveu del Govern, Èric Jover, en relació al fet que la porta no està tancada i que encara hi ha marge per ajustar els paràmetres que determinen la fórmula de compensació per la rebaixa del preu dels abonaments. Els primers interessats a resoldre aquesta situació som les empreses concessionàries." Així ho afirma el responsable de Nadal, Bartumeu Gabriel, que afegeix que "ens congratula saber del compromís de compensació de l'executiu a l'espera de trobar la fórmula que doni resposta a la pèrdua generada per la decisió de l'executiu de rebaixar el preu dels abonaments."

Des de Coopalsa, el seu gerent, Gabriel Dallerès, lamenta que tot aquest procés de càlcul no es fes abans de la posada en marxa de la rebaixa ara fa sis mesos, fet que hauria evitat la situació actual. "Una situació que lamentem que incomodi l'executiu, però que per les concessionàries suposa una amenaça real per la viabilitat de les empreses i de les famílies que en depenen. Els paràmetres de càlcul que s'han tingut en compte continuen sense donar resposta a les pèrdues reals d'ingressos provocades per la rebaixa" expressa Dallerès.

Les dues companyies insisteixen que des de les concessionàries no es pretén fer negoci sinó simplement rescabalar una rebaixa que s'ha de compensar de forma correcta i no segons un pressupost fet sense un fonament tècnic i que s'ha demostrat que no era l'adequat. Totes dues empreses han posat novament als experts independents a disposició de l'executiu per tal de trobar una solució tècnica que s'ajusti a l'impacte real d'una rebaixa que a hores d'ara continua sense resoldre's. Des de les concessionàries confien poder resoldre aquesta situació com més aviat millor.