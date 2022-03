Naturland factura prop de 4 milions d'euros durant els darrers dotze mesos

Sant Julià de LòriaMalgrat les limitacions que van anar sorgint al llarg del 2021 a causa de la pandèmia, Naturland va aconseguir tancar l'exercici de l'any passat registrant uns ingressos de 3,6 milions, una xifra que se situa al mateix nivell del 2019 i que fins i tot la supera en 200.000 euros. Així ho ha explicat el director del parc, Xabier Ajona, durant la reunió de balanç del segon any de mandat que el comú de Sant Julià de Lòria ha celebrat aquest dimarts.

Durant l'exposat, Ajona també ha destacat que les aportacions de la corporació laurediana s'han reduït a la meitat el darrer any, passant dels 1,2 milions als 600.000 euros. A més, al llarg dels darrers dotze mesos, i tenint en compte que "durant els mesos de març, abril, maig i juny del 2021 encara estàvem en una situació lluny de l'habitual", Naturland ha facturat 3,9 milions, superant d'aquesta manera els registres prepandèmia. La presentació també ha comptat amb les explicacions tècniques d'Antoni Bisbal, persona que encapçala l'equip de Crowe, i que s'està encarregant de desenvolupar el pla de reestructuració econòmica de Naturland.

Després de fer un repàs per la situació amb què es va trobar el parc a la seva arribada, Ajona ha destacat algunes de les passes importants que s'han donat durant aquest temps i que han ajudat a revitalitzar l'equipament. Alguns exemples són el canvi de nom i marca, així com la definició de les línies a seguir de cara al futur i que estan relacionades amb allargar l'estada dels clients, promocionant activitats per gaudir durant tot el cap de setmana, i promoure la desestacionalització i la repetició de l'experiència per part dels usuaris. De fet, ha manifestat que des de la seva arribada, i excloent els alumnes dels sistemes educatius, "ja portem més de 3.000 dies d'esquí de fons", la qual cosa representa una xifra positiva.

De cara al futur, el director de Naturland ha exposat que "continuarem treballant i desenvolupant activitats" tant pel que fa a la cota 1.600 com a la 2.000. La idea, per tant, és consolidar els projectes en marxa i també desplegar nous espais comercials en ambdós punts d'alçada. A banda, ha anunciat que de cara a la primavera és previst començar amb la rehabilitació de les habitacions de la Borda de Conangle, "que busquen oferir al client un allotjament amb una experiència diferenciadora".

Altres punts de la reunió de poble

Com és evident, les finances comunals també han estat un dels punts que han centrat la presentació d'aquest dimarts. A grans trets, i després de repassar els capítols d'ingressos i despeses dels anys anteriors, la interventora del comú, Montse Neras, ha indicat que l'endeutament formalitzat ha passat del 135% el 2019 al 123% durant el 2021, el que representa una reducció del deute del 12%. Amb les dades a la mà, el cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, ha declarat que "es redueix el deute, hi ha contenció de la despesa i també cauen els ingressos", per la qual cosa els resultats tenen "més mèrit".

Tot seguit, la corporació ha volgut fer un repàs dels projectes més destacats durant el darrer any de mandat i que, principalment, han anat enfocats a la ciutadania. En aquest sentit, Majoral ha exposat que el projecte més complicat que encara no s'ha pogut impulsar i que "és el pal de paller de l'economia de la parròquia" és l'universitari. En l'actualitat, ha recordat, "estem en procés de licitació del pla de viabilitat econòmica de l'execució de la residència universitària", tot i que "la meva gran il·lusió seria poder marxar del meu mandat amb un inversor i havent començat a col·locar la primera pedra" de l'estructura.

Quant als projectes del 2022, també anunciats durant la reunió de poble, el cònsol major ha destacat el procés participatiu per embellir l'avinguda Verge de Canòlich com el més significatiu, "no pel cost, sinó pel fet". "Vam tenir clar des del minut zero que Sant Julià ha de ser un projecte dels lauredians, i prova d'això són aquests projectes de processos participatius", ha afegit.