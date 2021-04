Naturlandia tanca un hivern amb una caiguda de la facturació de prop del 50%

Sant Julià de LòriaNaturlandia ha tancat aquest dilluns una temporada d'hivern que va inaugurar el 8 de desembre, sumant un total de 118 dies. L'estació d'esquí de fons de la Rabassa-Naturlandia ja va tancar les pistes d'esquí el 26 de març per manca de neu, després de romandre oberta un total de 109 dies ininterromputs. Les activitats durant l'hivern s'han concentrat a la cota 2.000, mentre que durant la Setmana Santa, s'han obert les de la cota 1.600. La dada més destacable del balanç final és un augment del consum mitjà per visitant del 45%, que ha estat causada per les millores en l'àrea de restauració, així com en l'increment de l'interès per l'esquí de fons. L'auge en l'àmbit esportiu ha estat molt significatiu, ja que les vendes de les activitats d'esquí s'han vist incrementades en un 30%. Per contra, la facturació global ha patit un descens del 49% i l'afluència de visitants també ha disminuït un 65%.

Concretament, l'augment de la pràctica de l'esquí de fons ha estat molt notable i els ingressos derivats de l'esquí de fons (classes, lloguer, forfets) han crescut un 30%. A més, s'han venut un total de 1.452 paquets d'iniciació, un nou producte que incloïa la classe de monitor, el forfet de dia d'esquí i el lloguer del material. Des de Naturlandia han constatat un interès creixent per aquest esport entre el públic nacional, que donades les circumstàncies, ha volgut experimentar noves activitats, vinculades a l'oci a l'aire lliure. D'aquesta manera, consideren que l'esquí de fons ha sortit reforçat aquest hivern.

En total, l'estació d'esquí nòrdic ha obert 109 dies ininterrompudament, des del 8 de desembre fins al 26 de març. D'aquests, el 85% s'ha obert tot el domini, amb un trepitjat gairebé diari, reforçant així el compromís per oferir un esquí de qualitat. Una nova màquina trepitjaneu ha facilitat aquesta tasca de condicionament dels 15 km de traçats. Pel que fa a l'esquí escolar, s'ha pogut desenvolupar sense incidències, respectant i adaptant-se a les noves mesures de seguretat i prevenció de la Covid-19. D'altra banda, el Nòrdic Esquí Club de la Rabassa (NEC) ha pogut dur a terme la seva activitat, desenvolupant les classes i els entrenaments amb la màxima normalitat. En aquest sentit, han realitzat un total de 41 dies d'entrenaments i han comptat amb més de 45 infants inscrits entre els diferents grups d'edats, des de prepollets a tecnificats.

A més, a la cota 2.000, a banda de l'esquí de fons, les activitats s'han centrat en sortides en raquetes de neu, el 'minitubby', els trineus i el parc d'animals, i durant els caps de setmana també s'ha ofert el Tobotronc i les sortides en moto de neu. Finalment, des de Naturlandia també destaquen que durant aquesta temporada d'hivern s'ha celebrat la marxa nocturna el 13 de febrer amb 56 participants, la festa del nòrdic el 14 de març i els campionats del món de triatló d'hivern del 19 al 21 de març.