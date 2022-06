Negativa del Govern a apujar els lloguers més baixos per sobre de l'IPC

Andorra la VellaEl Govern no veu amb bons ulls la possibilitat d'incrementar els lloguers més baixos per sobre de l'IPC, una de les mesures que traslladaran a l'executiu des de l'Institut de l'Habitatge. Ho ha manifestat aquest dimecres en roda de premsa el ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, qui ha avançat que, tot i que no pot confirmar que l'organisme hagi entregat formalment les propostes, des de l'administració pública "no veiem bé que hi hagi augments significatius més enllà de l'IPC". Tanmateix, ha acceptat que hi ha arrendaments que "fa anys" que no s'actualitzen, però no comparteixen la visió de l'Institut de l'Habitatge.

Cal recordar que l'organisme es va reunir aquest dimarts per analitzar les propostes dels grups de treball per trobar mecanismes per atacar la problemàtica de l'habitatge al país, on es va acordar traslladar una vintena d'accions al Govern perquè s'incloguin a la llei de mesures pels habitatges de lloguer del 2023. La demanda més destacada és la de poder augmentar, per sobre de l'IPC, els lloguers més baixos, sempre que l'increment no representi més d'un 30% del llindar familiar.

L'argument rau en el fet que els arrendaments poden correspondre a contractes més antics que s'han vist augmentats, per la qual cosa consideren que els propietaris d'aquests immobles s'han pogut veure desavantatjats per la impossibilitat d'encarir el preu. Amb tot, sol·liciten que els habitatges que tenen un preu per sota de la mitjana (9,2 euros el metre quadrat i 9,6 euros el metre quadrat per a aquelles persones que accedeixen a un nou lloguer) siguin sotmesos a un increment més elevat.

Una altra de les propostes que presentaran al Govern és el fet de poder acollir-se a la redacció d'un nou contracte d'arrendament per un període de cinc anys amb una pujada del 10% de l'import, a banda de l'increment que hi pugui haver de l'IPC. Es tracta d'una opció que, exposen, donaria seguretat a ambdues parts, propietari i llogater, per tot un lustre.