Neix l'Andorra Esports Club, el primer equip oficial d'eSports d'Andorra

Andorra la VellaAndorra Esports Club. Aquest és el nom del primer equip que de manera oficial representarà el Principat en el món dels esports electrònics. Es tracta d'un pas que arriba després d'haver mantingut reunions aquesta setmana amb Actua i haver entregat el projecte formalment al Govern.

A través d'un comunicat oficial, l'entitat assenyala que l'objectiu d'aquesta creació és sumar aliances i potenciar el sector al Principat. De fet, es tracta d'una de les palanques en les quals l'executiu treballa per tal de diversificar l'economia. "És un pas molt important per aconseguir els nostres objectius com a club d'eSports en representació d'Andorra", clamen.

És gràcies a anuncis d'aquesta mena que l'aposta d'Andorra cap al sector dels eSports cada vegada agafa més força. A finals de desembre de l'any passat es va presentar l'Associació Andorrana d'Esports Electrònics (AAEE), una organització que té com a missió principal ajudar i cooperar amb tot aquell interessat en els esports electrònics per tal de posicionar-se com un representant de l'ecosistema per a la introducció d'empreses, equips i 'gamers' amb la voluntat de desenvolupar el seu negoci a Andorra.