Nerviosisme entre els comerciants pels permisos de temporada d'estiu

Andorra la VellaLa directora de la Cambra de Comerç, Sol Rossell, ha assegurat que hi ha molt nerviosisme respecte a la quantitat de permisos de temporada que s'autoritzaran a l'estiu, en unes declaracions que recull RTVA.

Govern per la seva part sí que ha avançat que es tornaran als criteris previs a la pandèmia, que eren molt més restrictius i que es van relaxar per afavorir la recuperació econòmica.

Precisament per aquest motiu moltes empreses estan nervioses perquè, tal com recalca Rossell, són un factor determinant per poder planificar la temporada d'estiu, que ja està pràcticament a caure. Recorda que les empreses "necessiten" aquesta gent per poder treballar. El fet que les condicions tornin a canviar dificulta fer previsions.