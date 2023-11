No es concediran llicències d'apartaments turístics fins al setembre de 2025

Andorra la VellaFins el 28 de setembre del 2025, se suspèn l’atorgament de noves autoritzacions d’habitatges d’ús turístic. Aquest cop s'elimina l'excepció dels allotjaments considerats de 5 estrelles que fins ara són els únics que s'estan concedint. Aquells 5 estrelles que hagin demanat l'autorització abans de l'entrada en vigor de la llei de l'habitatge sí que tindran la llicència.

Un dels eixos del pla de ruta de Govern per millorar la situació de l’habitatge és aconseguir que entrin en el mercat de lloguer una part destacada dels pisos que es troben en categoria d’ús turístic o que buits. Es calcula que entre els dos grups hi ha uns 4.500 habitatges. Aquesta és la via més ràpida i fàcil per posar més pisos per llogar i rebaixar la tensió actual del mercat immobiliari. Reduir la diferència entre l’oferta i la demanda.

En aquest sentit, s’ha acordat actuar sobre els 2.700 habitatges d’ús turístic que es tenen comptabilitzats actualment per tal que, en un breu termini de temps, el Govern impulsi les iniciatives legislatives necessàries per tal que una part d’aquests pisos retornin al mercat de lloguer assequible. El sector dels apartaments turístics veu un futur negre, segons les fonts consultades, perquè la línia de deixar aquesta oferta en mínims sembla evident. Al mateix temps, Xavier Espot ja va avançar que en futur s'estudiarà que els apartaments turístics no puguin estar en edificis on hi hagi pisos 'normals'. I això podria derivar en una pèrdua de llicències actuals per aconseguir derivar les unitats immobiliàries cap el mercat de lloguer.