No et quedis sense vehicle durant l'hivern

Els mesos d'hivern acostumen a venir acompanyats de baixes temperatures que poden provocar diferents problemes al nostre vehicle. La pluja, la neu i la humitat pròpia de l'hivern són probablement les pitjors condicions climatològiques que poden donar-se per al manteniment d'un cotxe. D'aquí que sigui important extremar les precaucions i realitzar un bon manteniment del vehicle si ens volem estalviar qualsevol imprevist.

Pyrénées Motors ofereix un gran ventall de serveis per tenir cura del teu vehicle quan aquest hagi de visitar el taller. Un d'ells és el Mobility Service, que dona mobilitat i gestió d'assistència a tots els clients que tinguin una incidència amb el seu vehicle en tot el territori andorrà. El Mobility Service presenta diferents modalitats, però la de més alt nivell és la Premium Exclusive que per 159 euros l'any disposes del següent: servei d'assistència 24 hores al dia 7 dies a la setmana, serveis il·limitats de recollida i entrega del vehicle, vehicle de substitució gratuït durant 3 o 8 dies, descompte d'un 10% en qualsevol intervenció a taller, custòdia de pneumàtics gratuïta si s'adquireixen a Pyrénées, entre altres.

Pyrénées 360: Pack Mobility SERVICE

No obstant això, Pyrénées Motors dona algunes recomanacions perquè t'estalviïs algun mal de cap. Per exemple, durant l'hivern s'acostumen a utilitzar diferents líquids pels automòbils i un d'ells és el líquid anticongelant. En aquest cas, s'ha de tenir en compte el nivell en el dipòsit corresponent, i omplir en cas que sigui necessari amb el líquid corresponent. La bateria és un altre dels elements a tenir en compte. Si el nostre bateria ja té uns anys és possible que en un dia de fred i neu aquesta acabi per descarregar-se per complet. Per tant, és important pensar en aquest punt.

Aquests són dos elements a tenir en compte, però n'hi ha d'altres que també són rellevants, com ara, l'aire condicionat, les rodes o les plaques de gel que es produeixen al parabrisa del cotxe.