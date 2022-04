Només una trentena de negocis formen part de la Xarxa d’Empreses Inclusives

Andorra la VellaA Andorra hi ha més de dues mil persones amb alguna discapacitat, una condició que presenta quan hi ha una deficiència física, mental o sensorial. Hi ha col·lectius que no els agrada utilitzar el terme 'discapacitat' i prefereixen el concepte 'diversitat funcional', perquè són persones capaces de moltes coses, entre elles, la de treballar. Al país, la Xarxa d'Empreses Inclusives facilita el dret al treball de les persones amb discapacitat dins el mercat laboral, amb l'objectiu d'assegurar la igualtat d'oportunitats, però la realitat és que són poques les empreses que participen en el programa si les comparem amb el nombre total de negocis registrats al país.

Tal com ha explicat Èric Bartolomé, secretari d'Estat d'Economia i Empresa, al programa 'A l'Alça', aquestes empreses agrupades a la xarxa, "poden crear un efecte dominó per acabar normalitzant una situació que a hores d'ara potser no està tot lo arrelada que hauria d'estar en la nostra societat". I és que de les més d'11.500 empreses que hi ha registrades al nostre país, només una trentena formen part de la Xarxa d'Empreses Inclusives. La Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat estimava fa una dècada que el 90% dels seus usuaris estaven sense feina, i la majoria dels que la tenien, ho feien amb els anomenats contractes de 'baix rendiment' i no arribaven al salari mínim. I en 10 anys, la xifra no ha canviat gaire malgrat la voluntat i les ganes de treballar d'aquest col·lectiu. "Per desconeixement hi ha una certa prudència inicial a incorporar perfils de persones amb discapacitats perquè no es té el coneixement que requereix tots i cadascun dels casos, però passada aquesta primera etapa de dubtes o de por, m'atreveixo a dir, el retorn és excepcional, en el sentit que s'instaura en les plantilles on hi ha aquestes persones, una solidaritat i una forma molt diferent de produir que, realment, les empreses ens parlen meravelles del retorn positiu que té el fet d'incorporar persones amb discapacitat", ha afirmat Bartolomé.

La Xarxa del que s'encarrega és d'acompanyar el treballador i l'empresa en el seu procés d'integració i s'assegura que totes dues parts estan satisfetes i es compleixen les expectatives. I més enllà del valor intangible de la seva feina, també hi ha certs incentius econòmics. L'any 2013 Andorra va ratificar el Conveni de les Nacions Unides relatiu als drets de les persones discapacitades i un d'ells, és el dret al treball. En la vida adulta, la inserció social passa per la inserció laboral, garantint que puguin participar en qualsevol activitat de la comunitat des que neixen fins que es fa grans.